Fiestas Patrias 2025: San Miguelito en alerta verde, ¿qué significa?

En cuanto a la organización de los desfiles, la<b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion"> directora regional de Educación en San Miguelito</a></b>, <b>Aymeth Espinosa</b>, explicó que <i>'se mantiene la misma ruta del año pasado, iniciando muy próximo a la Policlínica Manuel María Valdés hasta la estación Delta en la salida de Paraíso'.</i>Para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden público, la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional"><b>Policía Nacional</b> </a>también tendrá un despliegue significativo. <b>Walter Stanziola</b>, de la Zona Policial de San Miguelito, informó que<i> 'se desplegarán más de mil unidades policiales durante estas celebraciones en el distrito, especialmente en la ruta de los desfiles'.</i>