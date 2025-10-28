  1. Inicio
PANAMÁ

Fiestas Patrias 2025: San Miguelito en alerta verde, ¿qué significa?

La región de Salud de San Miguelito declara “alerta verde” para garantizar atención médica y control sanitario durante las fiestas patrias.
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/10/2025 16:38
Con motivo de la celebración de las fiestas patrias, el distrito de San Miguelito ha decretado una alerta verde.

Las autoridades de salud y seguridad de Panamá anunciaron, en conferencia de prensa realizada este martes, la activación de una alerta verde en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de garantizar la atención médica y el control sanitario durante las próximas celebraciones de las fiestas patrias.

La medida, que involucra el esfuerzo interinstitucional del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación y la Policía Nacional, cubrirá los periodos sensitivos de los desfiles y actos protocolares.

La directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella Polanco, detalló en conferencia de prensa que la alerta se activará en dos fases: “A partir de las 6:00 p.m. de este viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre estamos en alerta verde”. Esta medida se reactivará del 7 al 11 de noviembre, manteniendo el mismo horario (6:00 p.m. a 6:00 a.m.).

Centella Polanco informó además que varios centros de salud como Torrijos Carter, Nuevo Veranillo, Cerro Batea y el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza estarán operativos en un horario extendido de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Fiestas Patrias 2025: San Miguelito en alerta verde, ¿qué significa?
@MINSAPma

En cuanto a la organización de los desfiles, la directora regional de Educación en San Miguelito, Aymeth Espinosa, explicó que “se mantiene la misma ruta del año pasado, iniciando muy próximo a la Policlínica Manuel María Valdés hasta la estación Delta en la salida de Paraíso”.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden público, la Policía Nacional también tendrá un despliegue significativo. Walter Stanziola, de la Zona Policial de San Miguelito, informó que “se desplegarán más de mil unidades policiales durante estas celebraciones en el distrito, especialmente en la ruta de los desfiles”.

