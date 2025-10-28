Fiestas Patrias 2025: San Miguelito en alerta verde, ¿qué significa?

Las autoridades de salud y seguridad de Panamá anunciaron, en conferencia de prensa realizada este martes, la activación de una alerta verde en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de garantizar la atención médica y el control sanitario durante las próximas celebraciones de las fiestas patrias.

La medida, que involucra el esfuerzo interinstitucional del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación y la Policía Nacional, cubrirá los periodos sensitivos de los desfiles y actos protocolares.

La directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella Polanco, detalló en conferencia de prensa que la alerta se activará en dos fases: “A partir de las 6:00 p.m. de este viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre estamos en alerta verde”. Esta medida se reactivará del 7 al 11 de noviembre, manteniendo el mismo horario (6:00 p.m. a 6:00 a.m.).