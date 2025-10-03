Filtración en Hospital ‘Chicho’ Fábrega: Minsa detalla reparación tras incidente de tubería

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes que el video que circula en redes sociales, en el que se observa agua filtrándose del cielo raso de la sala de gineco‑obstetricia del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, corresponde a un incidente ocurrido el 14 de septiembre de 2025. La situación fue atendida y resuelta en menos de 24 horas.

Según el Minsa, la filtración se debió a la rotura de una tubería instalada hace aproximadamente tres años.

El deterioro se originó durante la construcción del hospital, hace cerca de 10 años, cuando se empleó un espesor de tubería inapropiado para las exigencias del sistema.

Esta tubería no soportaba las variaciones de presión que se producen al cortar y reactivar la energía de las bombas de agua, generando impulsos de presión elevados.

El ministerio reiteró que se ha activado una comisión especial encargada del seguimiento y solución de los temas estructurales del hospital regional. Dentro de este plan, ya se han reparado seis de los catorce elevadores que presentaban fallas.

El Minsa ofreció disculpas por los inconvenientes que la situación pudo causar al personal de la sala de gineco‑obstetricia y a los usuarios del hospital.