Filtración en Hospital ‘Chicho’ Fábrega: Minsa detalla reparación tras incidente de tubería

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> informó este viernes que el video que circula en redes sociales, en el que se observa <b>agua filtrándose del cielo raso de la sala de gineco‑obstetricia del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega</b>, <b>corresponde a un incidente ocurrido el 14 de septiembre de 2025</b>. La situación fue atendida y resuelta en menos de 24 horas.Según el Minsa, la filtración se debió a <b>la rotura de una tubería instalada hace aproximadamente tres años</b>. El deterioro se originó<b> durante la construcción del hospital</b>, hace cerca de 10 años, cuando se empleó un espesor de tubería inapropiado para las exigencias del sistema. <b>Esta tubería no soportaba las variaciones de presión que se producen al cortar y reactivar la energía de las bombas de agua</b>, generando impulsos de presión elevados.El ministerio reiteró que se ha activado una comisión especial encargada del seguimiento y solución de los temas estructurales del hospital regional. Dentro de este plan, <b>ya se han reparado seis de los catorce elevadores que presentaban fallas</b>.El Minsa ofreció disculpas por los inconvenientes que la situación pudo causar al personal de la sala de gineco‑obstetricia y a los usuarios del hospital.