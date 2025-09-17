Fiscalía imputa a 8 personas por peculado por robo de vigas H del MOP

La <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b> <b>imputó a ocho personas por el delito de peculado</b>, dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público por la sustracción de vigas H del <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>, detectada en septiembre de 2024 en el patio de Farfán, corregimiento de Veracruz.De acuerdo con la fiscalía, cuatro de los señalados —exfuncionarios de la institución— enfrentan cargos por <b>peculado doloso</b>, mientras que los otros cuatro, particulares, fueron imputados por <b>peculado culposo</b>.Como parte de las medidas cautelares, el Juzgado de Garantías ordenó a todos los implicados <b>reportarse periódicamente los días 15 y 30 de cada mes</b> y les impuso la <b>prohibición de salida del país</b>.Tras la decisión judicial de imputar a cuatro personas por peculado culposo, el Ministerio Público anunció que presentará un <b>recurso de apelación</b>, el cual será discutido en audiencia programada para el <b>30 de septiembre de 2025</b>.La denuncia sobre este caso fue presentada el 5 de septiembre de 2024, cuando se reportó la desaparición de vigas H en el depósito del MOP en Veracruz. A partir de allí, la investigación reveló posibles irregularidades que comprometen tanto a servidores públicos como a particulares.En total, <b>16 personas han sido imputadas</b> por el artículo 338 del Código Penal, relacionado con delitos contra la administración pública, y <b>una ya fue condenada</b> en el marco de este expediente.