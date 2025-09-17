Fiscalía imputa a 8 personas por peculado por robo de vigas H del MOP

La Fiscalía Anticorrupción imputó a ocho personas por el delito de peculado, dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público por la sustracción de vigas H del Ministerio de Obras Públicas (MOP), detectada en septiembre de 2024 en el patio de Farfán, corregimiento de Veracruz.

De acuerdo con la fiscalía, cuatro de los señalados —exfuncionarios de la institución— enfrentan cargos por peculado doloso, mientras que los otros cuatro, particulares, fueron imputados por peculado culposo.

Como parte de las medidas cautelares, el Juzgado de Garantías ordenó a todos los implicados reportarse periódicamente los días 15 y 30 de cada mes y les impuso la prohibición de salida del país.

Tras la decisión judicial de imputar a cuatro personas por peculado culposo, el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación, el cual será discutido en audiencia programada para el 30 de septiembre de 2025.

La denuncia sobre este caso fue presentada el 5 de septiembre de 2024, cuando se reportó la desaparición de vigas H en el depósito del MOP en Veracruz.

A partir de allí, la investigación reveló posibles irregularidades que comprometen tanto a servidores públicos como a particulares.

En total, 16 personas han sido imputadas por el artículo 338 del Código Penal, relacionado con delitos contra la administración pública, y una ya fue condenada en el marco de este expediente.