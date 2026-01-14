Fiscalía presenta pruebas extraordinarias procedentes de otros países

El juicio Odebrecht avanza, Este miércoles 14 de enero se terminó con la lectura del auto de llamamiento a juicio y se inició la introducción de nuevas pruebas por parte del Ministerio Público.

Se trata de pruebas que la fiscalía recibió después del 18 de julio de 2023, muchas de ellas producto de asistencias judiciales con países como Estados Unidos, Perú y el principado de Andorra. Son varias cajas con miles de fojas que esperan ser admitidas al expediente.

El Ministerio Público detalló la extensión de algunas pruebas. Por ejemplo, de Estados Unidos hay 10.939 fojos divididas en 22 tomos. Hay documentos en español, inglés y portugués. De Perú, hay 7 tomos con 2.500 fojas útiles que detallan información sobre una sociedad. Mientras que de Antigua y Barbuda hay 217 fojas.

Los abogados defensores pidieron que se suspendiera el juicio por un plazo de 5 días para pedir revisar las nuevas pruebas. La jueza Baloisa Marquínez decidió extender el receso desde hoy hasta el próximo martes, para revisar el material.

La fiscal Ruth Morcillo detalló que los documentos han sido digitalizados y estarán a disposición de los abogados defensores. Estos abogados también podrán acceder a los documentos físicos y verificar si se trata de copias o de las versiones originales.

El miércoles, se decidirá si las pruebas presentadas son admitidas o no al expediente. Los abogados defensores también tendrán la posibilidad de presentar pruebas extraordinarias, que el Ministerio Público también deberá revisar.

Este proceso debe cumplirse antes de siquiera pasar a la fase de alegatos.

El abogado defensor de Ricardo Martinelli Berrocal, Carlos Carrillo, aseguró en la mañana del miércoles que utilizarán “todos los recursos que sean necesarios”.

“Hemos hecho nuestras advertencias y las seguiremos haciendo, de que se respete el debido proceso”, enfatizó Carrillo, quien afirma que a su representado se le han vulnerado derechos fundamentales. “Es evidente que se le han violado sus derechos independientemente de que no tienen ninguna relación con actos de blanqueo de capitales o de cualquier naturaleza ilícita”, explicó.

Por este caso hay 23 personas imputadas por el presunto delito de blanqueo de capitales que han comparecido de forma presencial o por videollamada.

Figuras como el expresidente Juan Carlos Varela y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli no están incluidos en el proceso por ser miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El juicio del caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción de América Latina, inició el pasado lunes en medio de intentos para aplazarlo y de validaciones de acuerdos de pena de última hora.

La Fiscalía Anticorrupción continúa hoy con la presentación de las pruebas extraordinarias obtenidas en tres países.