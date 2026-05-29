Fiscalía rastrea patrimonio del entorno de la rectora de la Unachi

<b>Mientras la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas</b>, enfrenta una creciente presión política por su permanencia en el cargo, documentos oficiales revelan que la<b> Procuraduría General de la Nación mantiene desde hace más de un año una investigación patrimonial y societaria</b> que alcanza a familiares, allegados y personas vinculadas a su entorno.La pesquisa, relacionada con la presunta comisión de delitos contra la administración pública,<b> abarca al menos 13 personas naturales, 17 entidades jurídicas y una veintena de propiedades distribuidas principalmente en la provincia de Chiriquí</b>, según documentación obtenida por <b>La Estrella de Panamá</b>.