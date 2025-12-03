Fondos de Pandeportes financiarán avance pendiente del Hospital del Niño

En su intervención, lanzó un mensaje: '<b>Hago un llamado a la ministra de Educación. No es la primera vez que lo hacemos. Nada justifica que, a estas alturas del año y un año y medio después de iniciada su gestión, el Ministerio de Educación tenga menos de 20% de inversión ejecutada</b>'.No obstante, la diputada reconoció que, ante el bajo nivel de ejecución de Meduca, estos fondos probablemente no se utilizarían este año si no se realizaba el traslado. Por ello, respaldó la solicitud del MINSA, destacando la urgencia y sensibilidad del proyecto. 'En el caso del Ministerio de Salud, se harían los pagos correspondientes al contratista para continuar esta obra tan importante y emblemática... cuentan con mi respaldo', afirmó.El viceministro Zambrano aclaró que el traslado permitirá hacer frente a los pagos pendientes derivados del contrato 082-2020, evitando una paralización que tendría repercusiones en el cronograma. La administración del proyecto requiere mantener un flujo estable mientras se concreta el financiamiento mayor con la empresa Acción Constructora S.A. Según explicó, estos $17.7 millones permitirán cerrar compromisos inmediatos mientras avanza la negociación de largo plazo.Durante la sesión, Escobar recordó que el Hospital del Niño es una obra que acumula más de una década de intentos fallidos, licitaciones impugnadas y reinicios de diseño, por lo que el avance actual, aunque insuficiente para muchos, representa el mayor progreso real desde que el proyecto fue concebido.