Fondos de Pandeportes financiarán avance pendiente del Hospital del Niño

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado interinstitucional por $17.7 millones para el Ministerio de Salud, recursos originalmente asignados al Ministerio de Educación a través de Pandeportes, con el fin de cubrir obligaciones pendientes del nuevo Hospital del Niño y garantizar que la obra no vuelva a enfrentar retrasos por falta de flujo financiero. El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chan, explicó que el traslado corresponde a las cuentas AC 8882 y AC 8883 del contrato 082-2020, que forman parte de las etapas vigentes de la construcción. “Estamos aquí para solicitar el traslado de partida por $17.7 millones para cerrar las negociaciones de financiamiento con la empresa constructora y así culminar este proyecto que es de interés nacional”, señaló durante la sustentación. La aprobación se dio con 13 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones. La diputada Janine Prado intervino de inmediato para solicitar información sobre el verdadero avance de la obra, debido a las reiteradas preocupaciones por los retrasos y la diferencia entre el progreso físico y el financiero.

El director nacional de Infraestructura de Salud, Abdiel Escobar, explicó que el hospital registra un avance físico del 52.95%, pero un avance financiero de apenas 39%, lo que calificó como “un pequeño retraso”. Según Escobar, esta diferencia se origina por una reingeniería significativa del proyecto, luego de que se eliminara el componente materno-infantil, lo cual implicó ajustes en la estructura, los sistemas electromecánicos y el diseño de la torre de estacionamientos. “Ese rediseño trajo muchos cambios... estamos atrasados en un año y medio respecto a la concesión original”, afirmó. La diputada Prado también preguntó por el costo total actualizado, una de las mayores inquietudes alrededor del proyecto. Escobar respondió que el monto original superaba los $640 millones, pero que posteriormente, con la reducción del alcance, el presupuesto bajó a $441 millones.

Sin embargo, los cambios de diseño y las adecuaciones técnicas, sumados a costos indirectos, incrementaron nuevamente el valor global. “Ahora mismo el proyecto puede terminar en aproximadamente $540 millones”, detalló. El funcionario añadió que el Ministerio de Salud negocia un financiamiento cercano a los $300 millones para garantizar la continuidad de la obra hasta su culminación.

Otro punto abordado fue el tiempo estimado de entrega. Escobar explicó que la adenda de tiempo establece que la torre principal del hospital podrá estar lista para el 31 de diciembre de 2026, mientras que la torre de estacionamientos quedaría concluida durante el 2027. “Pensamos que a finales de 2026 o principios de 2027 el Hospital del Niño pueda operar”, sostuvo, aunque aclaró que quedan trabajos posteriores que no afectan la apertura de los servicios esenciales. El aspecto más cuestionado de la sesión fue el origen de los fondos. El traslado solicitado por el MINSA no proviene de una ampliación presupuestaria, sino del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación, específicamente de la partida destinada a Pandepoertes. La diputada Prado lamentó que esta entidad tenga al mes de octubre de 2025 un nivel de ejecución de apenas 15.3%. “Este traslado es interinstitucional... viene del Ministerio de Educación, específicamente desde Pandeportes. Cuando vemos su ejecución presupuestaria observamos que apenas alcanza un 15.3% en inversión”, dijo con preocupación.