Formalización de paneles arbitrales por caso de la Mina: ¿qué cambia con las demandas contra Panamá?

'La auditoría es la herramienta principal del Estado para entender qué pasó y cómo está eso en este momento', afirmó Moltó.Confirmó que Minera Panamá es una empresa legalmente establecida que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de su contrato, 'no realiza' operaciones de extracción, limitándose a labores de mantenimiento de la gestión segura y control ambiental.El ministro aseguró que los resultados de la auditoría se comunicarán de forma transparente y servirán de base para que el presidente José Raúl Mulino defina los próximos pasos en la relación con la empresa.Grupos ambientalistas han criticado este proceso, señalando que existen ‘graves deficiencias’, al excluir 170 compromisos ambientales del Estudio de impacto ambiental (EsIA) y no realizar nuevos muestreos, lo que limita la evaluación de impactos clave en seguridad, agua, aire y biodiversidad. Mientras denuncian que estas omisiones dificultan la defensa del Estado frente a arbitrajes, el Ministerio de Ambiente asegura que la auditoría abarcará todos los compromisos ambientales, sociales, legales y tributarios, incorporando la consulta pública con más de 260 participantes.