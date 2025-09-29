Formalización de paneles arbitrales por caso de la Mina: ¿qué cambia con las demandas contra Panamá?

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que la reciente conformación de paneles arbitrales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en los arbitrajes presentados por First Quantum Minerals y Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation, relacionados con el cierre de la mina de Donoso operada por Cobre Panamá, no implica que se haya levantado la suspensión de los procesos.

“Que se conforme el panel no significa que se deja la suspensión de los arbitrajes... Que exista un panel no significa que los arbitrajes se volvieron a montar ni que el panel va a decidir sobre un arbitraje suspendido. Los arbitrajes están suspendidos,” afirmó el ministro.

Según la información publicada en el portal del Ciadi, estos paneles se completaron el 10 de septiembre, quedando conformados por Gabrielle Kaufmann-Kohler como presidenta, designada por acuerdo de ambas partes; Bernard Hanotiau, designado por las empresas demandantes; y Mónica Pinto, designada por el gobierno panameño.

El abogado y conocer de asuntos arbitrajes internacionales, Michael Rodríguez, explicó a La Estrella de Panamá que la constitución de los paneles forma parte del proceso, aunque los arbitrajes sigan suspendidos.

Señaló que los paneles solo tendrían relevancia si los casos fueran archivados definitivamente o si alguna de las partes solicitara reanudarlos.

Asimismo, destacó que es poco probable que alguno de estos arbitrajes vuelva a tener movimiento a menos que se de alguno de los escenarios previamente detallados.

El titular del Mici insitió que la constitución de los paneles es una formalidad procesal y que solo entrarían en acción si Minera Panamá decidiera reanudar los procesos en el futuro.