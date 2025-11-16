Comisión de Salario Mínimo: ¿cuándo será la próxima reunión?

<b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz</a></b>, remarcó que el proceso debe desarrollarse con responsabilidad, señalando que <i>'el salario mínimo no es una cifra. No podemos hacer arengas de centavos o de muertos. Es una decisión que impacta en las familias, tanto las que hoy tienen un empleo, como las que aspiran a pertenecer y formar parte de la vida activa del mercado laboral de este país'.</i>Durante la instalación, los sectores representados expusieron sus posiciones sobre la revisión salarial y los montos recomendados. <b>El presidente del Conep, <a href="/tag/-/meta/gabriel-diez">Gabriel Diez</a></b>, destacó la necesidad de un proceso equilibrado, destacó que 'la situación económica de los hogares y de las empresas no es la mejor'.