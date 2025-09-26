Fuero electoral penal: impugnación de partidos políticos en vilo

Por su parte, la Fiscalía defendió su derecho a participar en la votación, argumentando que es <b>parte de la CNRE</b> y que puede emitir voto en asuntos de su competencia, como lo establece el reglamento de la comisión. Añadió que el <b>fuero electoral es un tema bajo su jurisdicción</b>, sustentado tanto en la Constitución como en su ley orgánica, al combinar sus funciones de <b>protección de los derechos políticos de los ciudadanos </b>y <b>la vigilancia del actuar de las autoridades</b>.El magistrado presidente del <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b>, <b>Narciso Arellano Moreno</b>, explicó que, para atender la petición de impugnación, se requeriría una <b>solicitud de modificación de la figura</b>, pues esta no se encuentra contemplada dentro del reglamento de la CNRE.En consecuencia, se decretó un <b>receso en la sesión</b> con el fin de abrir un espacio de diálogo entre los partidos políticos y la Fiscalía Electoral, y de evaluar las propuestas de reformas que el TE presentará en adelante para <b>delimitar con mayor claridad la competencia de la Fiscalía en la comisión</b>.<i>'Lo que ya está aprobado, sigue aprobado'</i>, recalcó Arellano, <b>dejando en firme lo discutido hasta ahora</b>, a la espera de resolver los cuestionamientos sobre el alcance de la participación de la Fiscalía en las próximas sesiones.