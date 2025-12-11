Fundación Libertad Ciudadana: partidos usan el Estado como botín y alimentan la corrupción

La presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, Lina Vega, lanzó una contundente crítica al estado de las instituciones panameñas y advirtió que el combate a la corrupción sigue siendo débil debido a la falta de prevención, educación ciudadana y un sistema de justicia independiente.

Vega, quien también representa en Panamá a Transparencia Internacional, subrayó que enfrentar este flagelo requiere instituciones que cumplan su función y una ciudadanía informada y vigilante, acompañadas de una administración de justicia eficaz que ponga fin a la impunidad.

“Sin embargo, en Panamá nos hace falta todo esto, y es por eso que la corrupción goza de buena salud”, sostuvo Vega.

La activista enfatizó que los efectos de la corrupción no son abstractos, sino profundamente tangibles.

“El daño que hace la corrupción es enorme y concreto. El dinero que se roban es el mismo que serviría para tener mejores servicios públicos y un sistema eficaz de apoyo a los grupos más vulnerables”, afirmó.

La presidenta de la fundación recordó que Panamá es actualmente el segundo país más desigual de la región, una realidad que, a su juicio, está directamente vinculada a los privilegios y distorsiones que genera la corrupción.

Vega también cuestionó el papel de los partidos políticos, señalando que han perdido de vista su función democrática.

“Los partidos han olvidado que cumplen un papel fundamental en una democracia y, en vez de trabajar por el bienestar general, utilizan el gobierno como botín”, denunció.

Finalmente, advirtió que mientras las instituciones sigan debilitadas, la corrupción continuará prosperando. “Sin instituciones eficientes, la corrupción florece y la democracia peligra”, concluyó.