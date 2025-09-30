Gabinete de Mulino en crisis: conoce los mejores y peores evaluados entre los ministros

Entre los que <b>ni siquiera llegan a esta última calificación</b> se encuentran la ministra de Trabajo, <b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a></b>; la ministra de Gobierno, <b><a href="/tag/-/meta/dinoska-montalvo">Dinoska Montalvo</a></b> y el ministro de Relaciones Exteriores, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, todos con puntuaciones de 3.8, en el mismo rango de las que recibieron en junio de este año.<b><a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">Lucy Molinar</a></b>, ministra de educación recibió una evaluación de 3.7 y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, <b><a href="/tag/-/meta/jaime-jovane">Jaime Jované</a></b>, se mantiene con una calificación de 3.6.Estos son seguidos por el ministro de Salud, <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd Galindo</a></b>, con una puntuación de 3.5, siendo esta menor a la recibida en junio.Los últimos tres puestos se encuentran ocupados por el Ministro de Obras Públicas, <b><a href="/tag/-/meta/jose-luis-andrade">José Luis Andrade</a></b>, calificado por la población con un 3.2, al igual que el ministro de la Presidencia, <b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-orillac">Juan Carlos Orillac</a></b>.Finalmente, la ministra con la peor puntuación es <b>Niurka Palacios</b>, del Ministerio de la Mujer, quien recibió un 3.1, en comparación al 3.5 con el que fue evaluada en junio de este año.