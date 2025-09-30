Gabinete de Mulino en crisis: conoce los mejores y peores evaluados entre los ministros

El gabinete de la actual administración no se queda atrás en la mala percepción de los ciudadanos, ya que los ministros se mantienen con calificaciones de gestión bajas, según los últimos resultados de la encuesta Vea Panamá realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

Esta medición fue realizada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Veraguas, con entrevistas personalizadas a 1.503 personas. La encuesta tiene un margen de error del 2.5%.

En una escala del 1 al 10, ninguno de las actuales cabezas de los ministerios llega a la puntuación de 5, en relación a la satisfacción percibida por los panameños.

Estas calificaciones se diferencian a sus evaluaciones a principios de este año, que en gran parte superaban el 6 en esta escala.

Quien más se acerca al promedio de 5, es la ministra de Cultura, Maruja Herrera (4.9), seguida por Roberto Linares (4.8), ministro de Desarrollo Agropecuario y Juan Carlos Navarro (4.7), ministro de Ambiente, siendo las calificaciones más altas entre las 17 figuras.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza y el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó cuentan con la misma puntuación de 4.3. Seguidos, por Felipe Chapman (4.2), ministro de Economía y Finanzas; Frank Ábrego, ministro de Seguridad y Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, estos últimos con evaluaciones de 4.