Gabriel Diez presenta su partido político: Fuerza Ciudadana

Una nueva agrupación política busca abrirse espacio en el escenario nacional. Fuerza Ciudadana presentó este jueves 10 de septiembre su proyecto político y señaló a Gabriel Diez Montilla como la figura que encabeza esta iniciativa. El movimiento sostiene que Panamá necesita “hacer las cosas mejor” y plantea una alternativa frente a lo que califica como la continuidad de las prácticas de la política tradicional. En el documento con el que presentó sus principios, Fuerza Ciudadana cuestiona a quienes, según la agrupación, siguen ofreciendo “lo mismo de siempre” y plantea construir una organización con nuevos liderazgos, propuestas y mecanismos de participación ciudadana.

Corrupción y renovación de la dirigencia

La lucha contra la corrupción ocupa uno de los principales puntos de su propuesta. El movimiento asegura que este combate debe darse “venga de donde venga y de quien sea”. Entre sus principios también incluye la consulta y escucha ciudadana constante, así como una renovación de la dirigencia para evitar que sus integrantes permanezcan de manera indefinida en los cargos internos del partido. Otro de los planteamientos es separar la dirigencia de la organización política del ejercicio de funciones de gobierno, con el objetivo de establecer una división entre ambas responsabilidades. Fuerza Ciudadana también propone transparencia en el uso del subsidio electoral y capacitación permanente para sus miembros.

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