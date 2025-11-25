  1. Inicio
PANAMÁ

Ganadora y finalistas de Oratoria 2025 son recibidos por Mulino en el Palacio de las Garzas

El mandatario los felicitó por su destacada participación
Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/11/2025 09:43
‘Su talento refleja la fuerza de nuestra juventud y nuestro compromiso de impulsar su desarrollo’, expresó la Presidencia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama Maricel de Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a los participantes del Concurso Nacional de Oratoria 2025, entre ellos una de sus ganadoras, Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, provincia de Chiriquí.

El mandatario los felicitó por su destacada participación y el ejemplo que representa para la juventud panameña.

“Su talento refleja la fuerza de nuestra juventud y nuestro compromiso de impulsar su desarrollo”, expresó la Presidencia a través de su cuenta oficial en X.

Concurso Nacional de Oratoria 2025 alcanza participación histórica

La final del certamen se llevó a cabo el domingo 23 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, bajo el lema “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”.

Durante el evento, los 15 finalistas compitieron en tres rondas decisivas, donde demostraron sus habilidades de expresión oral y capacidad de análisis.

Este año, el concurso registró una participación récord de 4,212 estudiantes, quienes disputaron eliminatorias en sus provincias hasta seleccionar a los 15 jóvenes que llegaron a la etapa final.

