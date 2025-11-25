Ganadora y finalistas de Oratoria 2025 son recibidos por Mulino en el Palacio de las Garzas

La final del certamen se llevó a cabo el domingo 23 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, bajo el lema <i>'Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos'</i>. Durante el evento, los 15 finalistas compitieron en tres rondas decisivas, donde demostraron sus habilidades de expresión oral y capacidad de análisis. Este año, el concurso registró una participación récord de 4,212 estudiantes, quienes disputaron eliminatorias en sus provincias hasta seleccionar a los 15 jóvenes que llegaron a la etapa final.