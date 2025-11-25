Ganadora y finalistas de Oratoria 2025 son recibidos por Mulino en el Palacio de las Garzas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama Maricel de Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a los participantes del Concurso Nacional de Oratoria 2025, entre ellos una de sus ganadoras, Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, provincia de Chiriquí.

El mandatario los felicitó por su destacada participación y el ejemplo que representa para la juventud panameña.

“Su talento refleja la fuerza de nuestra juventud y nuestro compromiso de impulsar su desarrollo”, expresó la Presidencia a través de su cuenta oficial en X.