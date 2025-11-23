Sofía Araujo, la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria de 2025

Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia de Chiriquí, resultó ganadora la noche de este domingo 23 de noviembre de la 20.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria, organizado por el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros y +Móvil.

Bajo el lema “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”, los 15 finalistas se enfrentaron en tres rondas decisivas, durante las cuales tuvieron la oportunidad de presentar sus discursos y demostrar sus habilidades de expresión oral.

Este año el certamen registró una participación récord de 4,212 estudiantes inscritos, quienes compitieron inicialmente en sus respectivas provincias hasta llegar a los 15 concursantes que disputaron la final este domingo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.