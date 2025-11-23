  1. Inicio
Sofía Araujo, la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria de 2025

Este año el certamen registró una participación récord de 4,212 estudiantes inscritos.
Emiliana Tuñón
  • 23/11/2025 22:09
Bajo el lema “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”, los 15 finalistas se enfrentaron en tres rondas decisivas.

Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia de Chiriquí, resultó ganadora la noche de este domingo 23 de noviembre de la 20.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria, organizado por el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros y +Móvil.

Bajo el lema “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”, los 15 finalistas se enfrentaron en tres rondas decisivas, durante las cuales tuvieron la oportunidad de presentar sus discursos y demostrar sus habilidades de expresión oral.

Este año el certamen registró una participación récord de 4,212 estudiantes inscritos, quienes compitieron inicialmente en sus respectivas provincias hasta llegar a los 15 concursantes que disputaron la final este domingo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Resultados del Concurso Nacional de Oratoria 2025

El primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria 2025 fue obtenido por Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia de Chiriquí.

El segundo lugar correspondió a Edoardo Baldera, del Colegio Adventista Metropolitano, mientras que el tercer puesto fue para Ricardo Hendrick, de la Academia Santa María de Colón.

En cuanto a las posiciones siguientes, el cuarto lugar lo alcanzó Augusto Pino, del Colegio San Vicente de Paúl, y el quinto puesto fue para Juan Montery, del Colegio Saint Mary.

El sexto lugar quedó en manos de María Prescott, del Colegio Bilingüe Eben Ezer de Colón, y el séptimo puesto lo obtuvo Omaira Sánchez, del Colegio San Agustín de Penonomé.

