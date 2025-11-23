Sofía Araujo, la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria de 2025

El primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria 2025 fue obtenido por Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia de Chiriquí.El segundo lugar correspondió a Edoardo Baldera, del Colegio Adventista Metropolitano, mientras que el tercer puesto fue para Ricardo Hendrick, de la Academia Santa María de Colón.En cuanto a las posiciones siguientes, el cuarto lugar lo alcanzó Augusto Pino, del Colegio San Vicente de Paúl, y el quinto puesto fue para Juan Montery, del Colegio Saint Mary.El sexto lugar quedó en manos de María Prescott, del Colegio Bilingüe Eben Ezer de Colón, y el séptimo puesto lo obtuvo Omaira Sánchez, del Colegio San Agustín de Penonomé.