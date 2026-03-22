Gigantes del mar: el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegan a Panamá

El Ministerio de Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), informó que el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley estarán en aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril de 2026, como parte de la undécima edición de los ejercicios Southern Seas 2026.

Este despliegue forma parte de una gira de cooperación marítima que busca fortalecer el intercambio de conocimientos con países de la región.

Durante su estadía, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador.