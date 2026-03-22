  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Gigantes del mar: el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegan a Panamá

El portaaviones USS Nimitz.
El portaaviones USS Nimitz. Wikipedia
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/03/2026 10:51
Durante su estadía, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador

El Ministerio de Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), informó que el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley estarán en aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril de 2026, como parte de la undécima edición de los ejercicios Southern Seas 2026.

Este despliegue forma parte de una gira de cooperación marítima que busca fortalecer el intercambio de conocimientos con países de la región.

Durante su estadía, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador.

Las dos embarcaciones tienen la capacidad conjunta de transportar a unos 6,000 tripulantes, lo que refleja la magnitud de la operación.

El comunicado oficial subraya que estos ejercicios contribuyen al desarrollo regional mediante la cooperación y el fortalecimiento de capacidades marítimas.

El mensaje concluye con la frase institucional “Dios, Patria y Honor”, reafirmando el compromiso del país con la seguridad y la defensa en el marco de esta visita naval.

El portaaviones USS Nimitz funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder aéreo a gran distancia, mientras que el destructor USS Gridley brinda defensa avanzada y apoyo operativo con sistemas de misiles y radar de última generación.

Ambos buques forman parte de un grupo de ataque naval que combina capacidad ofensiva y protección.

VIDEOS
Lo Nuevo