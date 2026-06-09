Gobierno abre licitación para megacomplejo penitenciario en Divisa

<b>La magnitud del proyecto guarda relación con la presión que enfrentan varios centros penitenciarios de las provincias centrales.</b> Datos del Sistema Penitenciario reflejan que las cárceles de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas albergan actualmente 2,012 privados de libertad en instalaciones con capacidad para 745 personas. Los centros de Las Tablas, Santiago y Penonomé registran los mayores niveles de sobreocupación, con tasas de hacinamiento de 555%, 400% y 330%, respectivamente. En conjunto, la región mantiene una población penitenciaria que supera en más de 1,200 personas su capacidad oficial.