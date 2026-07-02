Gobierno blinda bajo reserva licitaciones para compras de armas y una construcción

<b>El Gabinete aprobó, en junio pasado, un paquete de resoluciones que permitirá al <a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública</a></b> desarrollar varios procesos de contratación mediante un procedimiento excepcional de licitación reservada, en el que los pliegos de cargos permanecerán confidenciales y únicamente podrán ser consultados por las empresas que superen una fase previa de precalificación y suscriban acuerdos de confidencialidad.<b>Las resoluciones, fechadas el 9 de junio de 2026,</b> autorizan este mecanismo para cuatro proyectos considerados estratégicos: la adquisición de equipamiento de protección personal y operativa para unidades de seguridad pública; la compra de equipos y herramientas para unidades especializadas de la Policía Nacional; el suministro de municiones, agentes químicos e insumos para el servicio operativo de esas unidades; y el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la nueva sede principal del <a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Servicio Nacional de Migración (SNM)</a>, que se levantará en la avenida Dulcidio González, en Curundú.<b>Los documentos establecen que las contrataciones se desarrollarán mediante procesos de precalificació</b>n de proponentes, un mecanismo que el Texto Único de la Ley 22 de 2006 permite utilizar de manera excepcional cuando se trata de proyectos de elevada cuantía o complejidad. En este caso, el Consejo de Gabinete también autorizó que los pliegos de cargos permanezcan bajo confidencialidad, conforme al artículo 39, numeral 13, de esa misma legislación.