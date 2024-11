‘Guerra fría’ entre China y EE.UU. retumba en Panamá

Espionaje y ‘guerra fría’

Escenario panameño

En medio del cruce de acusaciones entre ambas embajadas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, salió al paso tomando distancia del choque diplomático. Este miércoles, durante una gira por la provincia de Chiriquí, el mandatario respondió a los periodistas con una frase escueta, pero clara: “Desde que yo estaba en la escuela me decían: ‘no te metas en peleas de grandes”.

A pesar del tradicional vínculo de Estados Unidos con Panamá, China ha incrementado su presencia en los últimos años, siendo el paso más relevante el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017. Ambas potencias son los principales usuarios del Canal e importantes socios comerciales del país, lo que, de acuerdo con especialistas en seguridad internacional, obligan a Panamá a mantener una política firme de balance que evite tomar un bando en este escenario de esta “nueva guerra fría”.

“Panamá no tiene vela en ese entierro, máxime que no está aclarado el incidente adecuadamente. Lo primero es definir si es cierto o no lo que se dice. Pero, igual, el país no tiene nada que ver con eso”, indicó el internacionalista y catedrático de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia.

El especialista precisó que, si bien el país cuenta con un Canal bajo un régimen de neutralidad con el Tratado de 1977, esta es una neutralidad sui géneris al estar “bajo el paraguas del Pentágono”, y que en teoría solo ocupa la vía interoceánica y no la integridad de todo el territorio.

Tapia subrayó la importancia de que Panamá ejerza una política exterior en estricto cumplimiento de las leyes internacionales, y que no debe asumir una postura, salvo que los intereses del país estén en juego o se esté frente a una violación de las normas internacionales.

“Una postura de Panamá debe producirse en la medida en que nos afecte o que se afecte a la humanidad. Debe darse cuando hay vidas en juego o se presenten países que comentan violaciones al derecho internacional, la comisión de genocidio u otros delitos. Si no, no tenemos por qué meternos”, reflexionó el docente.