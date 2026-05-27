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Idaan avanza en recuperación de la planta potabilizadora de Chilibre

El Idaan mantiene jornadas intensas en potabilizadora de Chilibre
El Idaan mantiene jornadas intensas en potabilizadora de Chilibre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/05/2026 10:25
Equipos técnicos del Idaan realizan trabajos de mantenimiento y optimización en la planta de Chilibre para restablecer su máxima capacidad operativa.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este miércoles 27 de mayo que su equipo técnico mantiene intensas jornadas de trabajo para avanzar en la recuperación del sistema de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre.

De acuerdo con la entidad, las labores de optimización y mantenimiento son fundamentales para estabilizar la producción de agua potable y restablecer la operación de la planta a su máxima capacidad, con el objetivo de garantizar la eficiencia en el suministro del servicio.

El Idaan explicó que el proceso de recuperación de la red y la presurización de las líneas de conducción comenzará a reflejarse de manera paulatina y progresiva en distintos sectores, alcanzando eventualmente los puntos altos y extremos de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

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