PANAMÁ

Idaan: Puntos de Panamá sin agua por trabajos de instalación de válvula

Personal del Idaan realiza instalación de una válvula de 12 pulgadas en el corregimiento de Betania.
Por
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 09:49
El Idaan ha informado que su personal estará realizando trabajos que afectará diversas zonas del corregimiento de Betania.

Desde las 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, de este domingo 21 de septiembre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) estará realizando la instalación de una válvula de 12 pulgadas.

Según ha informado el Idaan, producto de este trabajo se registrará baja presión o falta de suministro en diversos puntos del corregimiento de Betania, entre ellos están: Villa Cáceres, Condado del Rey, Santa María, Linda Vista, Los Libertadores y El Bosque.

La instalación de esta válvula fue un trabajo programado para el Idaan para optimizar el suministro de agua en este punto del distrito de Panamá.

