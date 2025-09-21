Olmedo Arrocha critica salarios en la Unachi: ‘Un decano gana igual que un magistrado’

En su momento, el contralor advirtió que consideraba la medida 'inconveniente' y una muestra de 'falta de empatía y solidaridad con el país' en medio de las presiones fiscales y sociales que enfrenta Panamá. Sin embargo, <b>la ley lo obliga a refrendar cuando el Pleno de la Corte Suprema insiste en la solicitud</b>.Por otro lado, la investigación contra el decano Serrano y el aumento a los magistrados han alimentado el debate sobre proporcionalidad y transparencia en el uso de fondos públicos. Mientras la Antai mantiene abierto cuatro expedientes sobre la gestión en la Unachi, sectores ciudadanos y gremiales han expresado preocupación por <b>la brecha entre los altos salarios del sector público y las limitaciones presupuestarias </b>que afectan a áreas como salud y educación.