IFARHU: detención por presunto fraude con becas y ayudas sociales

Una comerciante fue aprehendida en el Aeropuerto de Tocumen tras ser vinculada a un presunto caso de peculado agravado en perjuicio del IFARHU, en un escándalo que involucra el manejo irregular de becas y ayudas sociales por más de B/.145 mil.

La captura se realizó el 15 de abril de 2026 a las 9:18 p.m., cuando la mujer de origen asiático arribó a Panamá procedente de China, luego de hacer escala en Estambul.

Más de 400 cheques y tarjetas del IFARHU involucrados

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el caso está relacionado con la malversación y apropiación de:

414 cheques

84 tarjetas clave social

Estos fondos correspondían a programas de becas y al PASE-U del IFARHU en la regional de Panamá Este.

Las investigaciones revelan que los cheques eran endosados a nombre de comerciantes para luego ser depositados, lo que forma parte del esquema bajo investigación.

Hay más implicados en el caso

Las autoridades confirmaron que no se trata de un hecho aislado. En total, tres personas han sido imputadas, entre ellas un exdirector de la Agencia del IFARHU en Panamá Este.

Investigación por peculado agravado

El caso es llevado por la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, bajo el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado.

La Procuraduría reiteró que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y proteger los recursos del Estado.