‘Imprudente meterse con otros municipios’: Irma Hernández opina sobre declaraciones de Mizrachi hacia Galván

El reciente intercambio de declaraciones entre los alcaldes de Panamá y Colón generó más reacciones en el ámbito municipal. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció este jueves sobre la controversia en redes sociales.

“Me parece imprudente meterse con la realidad de otros municipios”, expresó Hernández en un comentario publicado en su cuenta de Instagram, en referencia al cruce de palabras entre Mayer Mizrachi, alcalde capitalino, y Diógenes Galván, alcalde de Colón.

La discusión se originó luego de que Galván, durante los actos conmemorativos del 5 de noviembre en la ciudad de Colón, señalara que el no pago de impuestos por parte de empresarios locales estaba limitando la capacidad de la alcaldía para cumplir con sus compromisos.

“Nada de lo que queremos hacer va a funcionar si no tenemos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo nuestra misión”, afirmó el alcalde colonense, en presencia del presidente José Raúl Mulino.

Las declaraciones provocaron una rápida respuesta de Mizrachi, quien calificó de “populista” la postura de su homólogo.

“Cuando veo a un alcalde someterse al populismo de remover las ansias en un momento de patria y decir que va a subir impuestos, yo digo: ¿por qué no hablaste de los impuestos que no te llegan?”, cuestionó.

Mizrachi también enfatizó que él sabía trabajar con los recursos disponibles y que no recurriría a las quejas. “Yo soy una persona que sabe trabajar con las cartas que tiene; yo no me voy a quejar nunca”, dijo, al tiempo que reconoció la labor del Gobierno Central.

“Yo soy de darle el mérito al Gobierno cada vez que hace las cosas bien; esa honestidad me caracteriza”, añadió.

Aunque la alcaldesa de San Miguelito parecía tener una relación de cordialidad con Mizrachi, con quien ha colaborado en distintos proyectos, no apoyó su comentario sobre lo dicho por el alcalde de Colón.