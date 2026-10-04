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Instituto de Geociencias reporta sismo de 5.4 al sur de Panamá

El evento tuvo una profundidad de 10 km y se localizó 266 km al suroeste de Coiba
El evento tuvo una profundidad de 10 km y se localizó 266 km al suroeste de Coiba Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/10/2026 09:44
El reporte se mantiene en estado preliminar, a la espera de confirmación y análisis adicionales por parte de las autoridades científicas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este domingo un sismo de magnitud 5.4, registrado a las 9:06 a.m. hora local.

Según el informe preliminar, el evento tuvo una profundidad de 10 km y se localizó 266 km al suroeste de Coiba, en el océano Pacífico, al sur del territorio panameño.

Según el informe preliminar, el evento tuvo una profundidad de 10 km y se localizó 266 km al suroeste de Coiba, en el océano Pacífico, al sur del territorio panameño.

El reporte se mantiene en estado preliminar, a la espera de confirmación y análisis adicionales por parte de las autoridades científicas.

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