Instituto de Geociencias reporta sismo de 5.4 al sur de Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este domingo un sismo de magnitud 5.4, registrado a las 9:06 a.m. hora local.
Según el informe preliminar, el evento tuvo una profundidad de 10 km y se localizó 266 km al suroeste de Coiba, en el océano Pacífico, al sur del territorio panameño.
El reporte se mantiene en estado preliminar, a la espera de confirmación y análisis adicionales por parte de las autoridades científicas.
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