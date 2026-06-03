Integración Minsa-CSS debe completarse en 2028, según presidente del comité de integración

Dos años. Ese es el tiempo que estima Carlos Abadía, presidente del Comité para la Integración del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), se necesita para completar el proceso en todo el país.

Durante los primeros dos años del gobierno del presidente José Raúl Mulino, el proceso de integración se ha llevado a cabo en las provincias de Herrera y Los Santos.

“Vamos para Chiriquí y Bocas del Toro en los próximos 45 días,” adelantó Abadía. “Probablemente podamos incluir antes de final de año Coclé y después vamos a Veraguas y todas las otras provincias”, acotó.

El plan, explicó es que en los próximos dos años concluya la integración y en el último año de gobierno se pueda “blindar” para que se convierta en política de estado y tenga continuidad después del cambio de gobierno.

En países como Costa Rica, este tipo de procesos demoró unos 15 años. Pero Abadía afirma que Panamá no está empezando de cero, y que el proceso de integración entre ambas instituciones se remonta incluso a 1973 en Panamá.

La integración entre ambas instituciones de salud tiene como objetivo eliminar duplicidad de funciones, aumentar la cobertura de salud, ampliar los programas de atención primaria, abaratar procesos de compra y eliminar inequidad en la atención para los pacientes.