Inundaciones afectan al Fuerte de San Jerónimo en Portobelo: ¿qué acciones se tomarán?

Siguen las inundaciones que afectaron el Fuerte de San Jerónimo, una de las principales estructuras del conjunto de Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá, declarada Patrimonio de la Unesco. Esto se debe a las fuertes lluvias que desde ayer se vienen registrando en la provincia de Colón, específicamente en el distrito de Portobelo, en donde se encuentra ubicado este fuerte histórico.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (Micultura), las precipitaciones iniciaron alrededor de las 2:00 p.m. de ayer, 3 de noviembre, y, combinadas con la marea alta, el aumento en los niveles de sedimentación de la bahía y los efectos del cambio climático, ocasionaron el desbordamiento del borde costero y el anegamiento de áreas internas del fuerte. La institución advirtió que este tipo de fenómenos reflejan la vulnerabilidad del sitio ante eventos climáticos extremos y la urgencia de adoptar medidas técnicas sostenibles para su conservación. Actualmente, el Gobierno Nacional desarrolla trabajos de restauración integral en el Fuerte de San Jerónimo y en otras estructuras del conjunto monumental de Portobelo.