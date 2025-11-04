Inundaciones afectan al Fuerte de San Jerónimo en Portobelo: ¿qué acciones se tomarán?

<b>Siguen las inundaciones que afectaron el Fuerte de San Jerónimo</b>, una de las principales estructuras del conjunto de<b> Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá</b>, declarada <b><a href="/tag/-/meta/patrimonio-mundial-de-la-unesco">Patrimonio de la Unesco</a></b>. Esto se debe a las <b>fuertes lluvias que desde ayer se vienen registrando en la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-colon">provincia de Colón</a></b>, específicamente en el <b><a href="/tag/-/meta/portobelo">distrito de Portobelo</a></b>, en donde se encuentra ubicado este fuerte histórico.