Inundaciones afectan al Fuerte de San Jerónimo en Portobelo: ¿qué acciones se tomarán?

Las intensas lluvias del 3 de noviembre provocaron inundaciones en Portobelo, afectando el Fuerte de San Jerónimo, parte del Sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco. MiCultura
Por
Adriana Berna
  • 04/11/2025 12:23
El Ministerio de Cultura confirmó que las precipitaciones y la marea alta causaron anegaciones dentro del monumento histórico en Colón.

Siguen las inundaciones que afectaron el Fuerte de San Jerónimo, una de las principales estructuras del conjunto de Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá, declarada Patrimonio de la Unesco.

Esto se debe a las fuertes lluvias que desde ayer se vienen registrando en la provincia de Colón, específicamente en el distrito de Portobelo, en donde se encuentra ubicado este fuerte histórico.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (Micultura), las precipitaciones iniciaron alrededor de las 2:00 p.m. de ayer, 3 de noviembre, y, combinadas con la marea alta, el aumento en los niveles de sedimentación de la bahía y los efectos del cambio climático, ocasionaron el desbordamiento del borde costero y el anegamiento de áreas internas del fuerte.

La institución advirtió que este tipo de fenómenos reflejan la vulnerabilidad del sitio ante eventos climáticos extremos y la urgencia de adoptar medidas técnicas sostenibles para su conservación.

Actualmente, el Gobierno Nacional desarrolla trabajos de restauración integral en el Fuerte de San Jerónimo y en otras estructuras del conjunto monumental de Portobelo.

Estas acciones forman parte de un plan que contempla estudios de las laderas y cuencas del área, el diseño de un sistema de manejo de aguas pluviales y estabilización de suelos, así como intervenciones para mitigar la erosión, las inundaciones y el deterioro estructural de los monumentos.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó ayer que las lluvias también causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en distintos puntos de la provincia de Colón.

