José Luis Fábrega defiende proyecto del Mercado de Chilibre y rechaza señalamientos

El exalcalde de Panamá, José Luis Fabrega, defendió la legalidad del proyecto Mercado Periférico de Chilibre, y rechazó que se emitieran conclusiones anticipadas sobre presuntas irregularidades antes de que concluyan las investigaciones correspondientes.

A través de un comunicado, Fábrega respondió a las recientes declaraciones del contralor general de la República Anel Flores relacionadas con la obra, señalando que el proyecto no fue una desición personal ni una actuación discrecional de su administración.

Según explicó, el mercado fue concebido para atender las necesidades de los residentes de Panamá Norte, impulsar la actividad económica de la región y facilitar el acceso de miles de familias a productos de la canasta básica a mejores precios.

Asimismo, el exalcalde señaló que tanto la contratación como la ejecución del proyecto se desarrollaron mediante los mecanismos institucionales que dispone la ley.

“El proyecto fue aprobado por las instancias correspondientes, sometido a licitación pública, publicado en PanamáCompra, evaluado por las autoridades competentes y sujeto a controles administrativos, financieros y legales que rigen la contratación pública y su ejecución en nuestro país”, dijo.

“Durante nuestra administración, las actuaciones relacionadas con este proyecto se transmitieron por los canales administrativos establecidos por la ley y dentro del marco institucional aplicable”, añadió.

En el documento, manifestó estar a favor de que cualquier duda sea aclarada mediante una auditoría formal, objetiva y técnicamente sustentada.

“La transparencia no debe temerse; por el contrario, debe ejercerse con rigor, responsabilidad y apego a los hechos”, dijo.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de formular conclusiones o insinuaciones públicas sobre supuestas irregularidades antes de que exista una investigación concluida y debidamente documentada.

“La justicia exige pruebas”, señaló Fábrega en el cierre de su comunicado, donde afirmó tener la tranquilidad de haber ejercido el cargo dentro del marco institucional establecido por la ley.

El pronunciamiento surge luego de que contralor general de la República, Anel Flores, ordenara una auditoría forense inmediata al proyecto del Mercado Periférico de Chilibre tras detectar lo que considera costos excesivos en la ejecución de la obra.

“Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre. Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, expresó el funcionario.