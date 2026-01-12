Jueces de Paz presentan denuncia penal contra la ministra Dinoska Montalvo

Los jueces de Paz de Santa Ana, Miguel Palma, y de Playa Leona, Vanesa Vergara, interpusieron una denuncia penal contra la ministra de Gobierno y Justicia, Dinoska Montalvo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, tras haber sido reemplazados sin que mediara, según afirman, una justificación legal.

La acción legal fue presentada con el respaldo del abogado Justino González, quien aseguró que la ministra se extralimitó en sus funciones al autorizar el nombramiento de nuevos jueces de paz en distintos puntos del país, pese a no estar facultada para hacerlo.

González sostuvo que la Ley 16 de 2016 establece que los jueces de paz deben permanecer en sus cargos hasta la culminación de sus períodos, disposición que no fue respetada.

“El reemplazo de los jueces se hizo de manera temeraria, sin cumplir la ley ni el debido proceso de selección. Se nombraron jueces a dedo, muchos de los cuales no manejan la justicia comunitaria”, afirmó el abogado, quien calificó la actuación como un claro abuso de autoridad.

González agregó que los nombramientos realizados después del 2 de enero interrumpieron el funcionamiento de la justicia comunitaria, ya que actualmente en muchos despachos de jueces de paz solo se encuentra el juez, sin el personal, la infraestructura ni los recursos necesarios. Según explicó, esto se debe a una presunta omisión de deberes del funcionario público, al no haberse llevado a cabo el proceso de transición correspondiente para el traslado de salarios, bienes y personal, lo que ha generado una situación caótica en estos despachos.

Por su parte, Miguel Palma, juez de Paz de Santa Ana, manifestó que nunca fue notificado oficialmente de su destitución y que simplemente un reemplazo llegó a ocupar su cargo.

Indicó que no se ha podido realizar ningún proceso de auditoría de los bienes ni de los expedientes que se encontraban en el juzgado. “Esto contrasta con lo que asegura la ministra Montalvo, de que todo se ha llevado de manera ordenada. Para mi, todo se ha hecho de forma desordenada y alejada de la realidad”, recalcó Palma, quien aseguró que sigue siendo el juez de paz de Santa Ana y que hará valer sus derechos para que se respete su nombramiento.

En tanto, Vanesa Vergara, jueza de Paz de Playa Leona, en La Chorrera, señaló que su situación es aún más grave, ya que fue reemplazada mientras se encontraba amparada por un fuero maternal que, según explicó, la protege hasta marzo de 2027.

Indicó además que no ha recibido ninguna notificación oficial por escrito sobre su destitución.Vergara destacó que fue nombrada en marzo de 2025 tras participar en un concurso público y afirmó que actualmente se encuentra en un “limbo jurídico”, ya que no aparece en la planilla del municipio ni en la del Ministerio de Gobierno.

Aseguró que esta situación vulnera sus derechos y afecta su estabilidad financiera y emocional, al tiempo que atenta contra el interés superior del menor. Los jueces y su abogado esperan que las autoridades judiciales evalúen la denuncia y determinen las responsabilidades correspondientes por los hechos señalados.