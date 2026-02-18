Juicio en caso Patrimonio Histórico inicia hoy

Este jueves 19 de febrero a las 9 am está agendado para iniciar el juicio por peculado en el caso Patrimonio Histórico relacionado a presuntos sobrecostos en trabajos realizados en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá en los que habría sido favorecida una empresa constructora.

Los imputados son el exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez; el exjefe de administración de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Ruiz; los miembros de la comisión evaluadora que favoreció la adjudicación de contratos, María González, León Halphen, Héctor Castillo; así como el abogado Mauricio Cort; Marcelo de la Rosa, y Sergio Del Sour, de acuerdo a información publicada en el sitio web del Órgano Judicial.

Tanto Suárez como Cort han enfrentado cargos por presunto peculado relacionado a los proyectos de construcción del Corredor Vía Brasil y el reordenamiento vial en el Casco Antiguo, que fueron otorgados a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Odebrecht. Suárez es también uno de los imputados en el juicio Odebrecht y Cort mantiene un acuerdo de pena con el Ministerio Público por este caso, el cual está programado para entrar en fase de alegatos el próximo lunes 23 de febrero. Suárez también ha sido condenado por peculado en el caso de la construcción de la autopista Arraiján - La Chorrera.

Durante su testimonio en el juicio Odebrecht, Cort detalló su rol manejando sociedades en el principado de Andorra y sirviendo como enlace entre miembros del Gobierno Nacional y empresas constructoras. Estas empresas se vieron beneficiadas con contratos millonarios para lo que habrían pagado millones de dólares en sobornos a través del entramado de sociedades facilitado por abogados como Cort y otros. En el expediente del caso se encuentra el testimonio del exjefe de proyectos especiales del MOP, Carlos Ho, describiendo la presencia constante de Cort dentro del despacho del entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez.

La jueza encargada del caso es Águeda Rentería. De acuerdo al calendario judicial, se presentarán pruebas del 19 de febrero al 5 de marzo. El juicio se llevará a cabo en el Palacio Gil Conte del Órgano Judicial.

La pena máxima en Panamá por el delito de peculado, de acuerdo al Código Penal, es de 12 años.