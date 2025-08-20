La crisis del Órgano Judicial

El acuerdo 407, del 18 de julio de 2024, alcanzado por la Corte Suprema de Justicia, pero publicado en la Gaceta Oficial más de un año después, el 8 de agosto de 2025, que establecía un 'fondo de retiro complementario', otorgaba una pensión máxima de 14 mil balboas para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a los de su último salario, aumentado pocos meses antes en 4 mil balboas, lo que también ha generado múltiples protestas.Este acuerdo, que concede una jubilación especial a los Magistrados de la Corte Suprema, ha suscitado también las protestas y el rechazo de varios ministros, del Contralor General y del propio Presidente de la República, a las que se sumaron gremios cívicos, organismos empresariales y de la sociedad civil, así como movimientos sociales y algunos diputados de la Asamblea Nacional. Estos repudios generalizados han obligado a la Corte Suprema de Justicia a realizar un Pleno mediante el cual 'suspendieron' los efectos del acuerdo en lo que respecta a sus beneficios de jubilación, aunque en cualquier momento pueden ser nuevamente ejecutados ya que el acuerdo no ha sido derogado. En lo que puede ser una maniobra justificativa y de búsqueda de apoyos, mantuvieron las jubilaciones especiales otorgadas por el acuerdo a los jueces municipales en un 40% de su último salario, a los de circuito en un 50% y a los de los Tribunales Superiores en un 60% de sus últimos salarios. Voces criticas de juristas de reconocido prestigio, y de incluso exmagistrados de la Corte Suprema, han señalado que dicho acuerdo es inconstitucional porque los aumentos corresponderían establecerse por ley de la Asamblea. Ello ha impulsado a algunos diputados a manifestar que los prohibirían por ley, e incluso han compelido al Pacto de Estado por la Justicia para que se reúna y emita concepto al respecto, solicitándole a la Procuradora de la Administración que lo convoque.