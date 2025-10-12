La niña que duerme entre fronteras

Adrianyela tiene 26 años, una bebé y una historia que contar. Es fuerte, soportó el camino... 'Si, una hace ejercicio, se quema la grasa y hace mucho... Panamá dejó una marca agridulce en esta madre e hija: país de paso, país de regreso, país testigo. Allí los peligros eran una constante: 'Mucha gente fue asaltada, violada, asesinada. Las cosas estaban difíciles. Y la pequeña Camila estuvo cerca de todo eso.Camila hoy duerme como cualquier niña. ya no en tránsito, al menos más segura. Al llegar a Venezuela, la emoción de su abuela desbordaba en lágrimas. Ella tan pequeña, no tuvo palabras, sus ojos hablaban sobre su gozo. 'Fue un buen encuentro: la vez triste, a la vez feliz', concluyó Adrianyela.La doctora Edith Shiro advierte que los traumas en la niñez suelen ser invisibles al inicio, pero con el tiempo se revelan en ansiedad, depresión o miedos irracionales. Estas experiencias afectan la confianza y las relaciones futuras, por lo que requieren acompañamiento constante. Subraya que una niña de dos años necesita apoyo emocional y orientación cercana de los adultos para sobrellevarlo. 'Esas experiencias tan difíciles, duran para toda la vida, eso hay que observarlo, eso hay que sanarlo', recalcó.