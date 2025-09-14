‘La salida de Panamá de la lista gris refleja determinación’, embajadora francesa

Francia desea que Panamá salga de la lista de la Unión Europea de Estados y territorios no cooperativos a efectos fiscales. Esto será bueno para Panamá y para Francia, permitiendo el retorno de la correspondencia bancaria y fomentando el comercio y la inversión.Desde febrero de 2024, Francia reconoce la buena calidad del intercambio de información fiscal entre los dos países. Por ello, es muy importante que los servicios del MEF sigan apoyándose en la Comisión Europea y en el Foro Mundial para la Transparencia y el Intercambio de Información a Fines Fiscales.Sé que el Gobierno se ha comprometido a solicitar una auditoría a sus homólogos del Foro Global de la OCDE a mediados del año que viene, lo cual es una muy buena noticia.