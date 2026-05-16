Las 5 claves de Panamá y el mundo este sábado 16 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este sábado 16 de mayo, con temas que abarcan desde relaciones comerciales internacionales y seguridad ciudadana, hasta diplomacia regional y crisis energéticas en América Latina.<b>-El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá defendió el recurso de apelación presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), </b>en medio de la disputa comercial y sanitaria que mantiene con Costa Rica. El caso continúa generando atención debido a sus implicaciones para el intercambio bilateral y las exportaciones panameñas.<b>-Cifras del Ministerio Público revelaron una preocupante realidad: alrededor de 50 panameños son víctimas de estafas cada día. </b>Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar medidas de precaución frente a delitos relacionados con fraudes digitales, financieros y engaños telefónicos.<b>-Panamá será sede el próximo 21 de junio de la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC),</b> un encuentro que podría fortalecer la posición estratégica del país como centro logístico, diplomático y comercial del Caribe.-<b>El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha,</b> destacó que la celebración del 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel también representa la conmemoración de una histórica relación de cooperación entre Panamá e Israel, marcada por vínculos diplomáticos y humanos que se remontan a la creación del Estado israelí en 1948.<b>-El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy,</b> reconoció que la isla atraviesa una severa crisis de combustible que afecta directamente la generación eléctrica y agrava los apagones que enfrentan millones de ciudadanos en todo el país.