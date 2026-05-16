Las 5 claves de Panamá y el mundo este sábado 16 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este sábado 16 de mayo, con temas que abarcan desde relaciones comerciales internacionales y seguridad ciudadana, hasta diplomacia regional y crisis energéticas en América Latina.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá defendió el recurso de apelación presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en medio de la disputa comercial y sanitaria que mantiene con Costa Rica. El caso continúa generando atención debido a sus implicaciones para el intercambio bilateral y las exportaciones panameñas.

-Cifras del Ministerio Público revelaron una preocupante realidad: alrededor de 50 panameños son víctimas de estafas cada día. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar medidas de precaución frente a delitos relacionados con fraudes digitales, financieros y engaños telefónicos.

-Panamá será sede el próximo 21 de junio de la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), un encuentro que podría fortalecer la posición estratégica del país como centro logístico, diplomático y comercial del Caribe.

-El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, destacó que la celebración del 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel también representa la conmemoración de una histórica relación de cooperación entre Panamá e Israel, marcada por vínculos diplomáticos y humanos que se remontan a la creación del Estado israelí en 1948.

-El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció que la isla atraviesa una severa crisis de combustible que afecta directamente la generación eléctrica y agrava los apagones que enfrentan millones de ciudadanos en todo el país.