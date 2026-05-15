Las 5 claves de Panamá y el mundo este viernes 15 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 15 de mayo por investigaciones judiciales, decisiones millonarias del Estado y temas internacionales de alto impacto.

-La Procuraduría General de la Nación realizó una diligencia relacionada con la presunta comisión de delitos contra la administración pública, vinculada al proceso de evaluación y reconocimiento de títulos emitidos por las universidades American Andragogy University y Atlantic International University.

-El Estado panameño deberá pagar 14.9 millones de dólares a la empresa española Acciona Construcción S.A. por un hospital oncológico que nunca llegó a construirse. La medida avanzó luego de la aprobación de un traslado de partida por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, solicitado por el Ministerio de Salud como parte de un acuerdo extrajudicial.

-La Procuraduría informó que el análisis pericial realizado a 583 paquetes hallados dentro de un contenedor en un puerto de la provincia de Colón arrojó resultado negativo por sustancias ilícitas.

-El Ministerio de Salud abrió una licitación por 80 millones de dólares para los servicios de limpieza de nueve hospitales del país.

-Medios estadounidenses reportaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa presentar cargos contra el exmandatario cubano Raúl Castro por presuntos vínculos con el derribo de dos aeronaves civiles del grupo Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.