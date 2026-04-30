Las 5 noticias que debes leer hoy | 30 de abril

IMA impulsa procesamiento de cebolla ante riesgo de pérdidas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) promueve el procesamiento de cebolla para evitar pérdidas en la producción nacional.

La medida busca dar salida al excedente y proteger a los productores ante posibles caídas en la comercialización, fortaleciendo la cadena agroalimentaria.

Diputado Herrera se despide de la presidencia y defiende su gestión

El diputado Herrera dejó la presidencia de la Asamblea justificando que no se logró aprobar la reforma al reglamento interno. Aseguró que hubo intentos de modernizar el órgano legislativo, pero no se alcanzaron los consensos necesarios.

Caen exfuncionarios por presunto desfalco en Don Bosco

Varios exfuncionarios fueron aprehendidos durante el operativo “Pupitre”, vinculados a un presunto desfalco en un instituto ubicado en Don Bosco. Las investigaciones apuntan a irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro de esta entidad educativa.

“Operación Timmy”: polémico remolque de una ballena en Dinamarca

Una operación en aguas danesas generó controversia tras el remolque de una ballena, desatando críticas por el manejo del animal. El caso ha abierto debate sobre protocolos y trato a especies marinas en este tipo de intervenciones.

Propuesta para sacar a Panamá de listas grises llega a la Asamblea

Una iniciativa para excluir a Panamá de las listas grises de la Unión Europea fue presentada en la Asamblea Nacional. El proyecto busca mejorar la imagen internacional del país y fortalecer su cumplimiento en materia financiera.