Las 5 noticias que debes leer hoy | 5 de junio

Putin endurece su postura sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la posibilidad de una tregua previa y condicionó cualquier negociación de paz a la retirada de las fuerzas ucranianas del Donbás. La exigencia complica los esfuerzos diplomáticos y aleja, por ahora, un posible acuerdo para poner fin a más de cuatro años de conflicto.

Mosquera espera por Carrasquilla para el debut ante Ghana

El portero de la selección de Panamá, Orlando Mosquera, expresó su deseo de que Adalberto Carrasquilla pueda recuperarse a tiempo para el primer partido de la Copa Oro frente a Ghana. La posible ausencia del mediocampista genera preocupación en el cuerpo técnico por su peso en el esquema de Thomas Christiansen.

Rescate exitoso en la comarca Ngäbe Buglé

Equipos del Sinaproc lograron ubicar a ocho senderistas que se encontraban extraviados en una zona montañosa de la comarca Ngäbe Buglé. Cuatro de ellos tuvieron que ser evacuados debido a su estado físico, mientras las autoridades destacaron la rápida coordinación del operativo.

¿Sech tiene nueva pareja

El cantante panameño Sech volvió a convertirse en tendencia luego de ser visto acompañado por una misteriosa mujer. Las imágenes difundidas en redes sociales desataron especulaciones entre sus seguidores sobre una posible nueva relación sentimental del artista.

Díaz-Canel desafía a Estados Unidos tras las sanciones

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó con firmeza a las nuevas sanciones impuestas por Washington, asegurando que Cuba resistirá las presiones estadounidenses. Sus declaraciones elevan la tensión entre ambos países en medio de un nuevo capítulo de confrontación diplomática.