Panamá se prepara para celebrar el Día del Padre: conozca la fecha

Las familias panameñas se preparan para conmemorar el Día del Padre, una fecha especial dedicada a reconocer el amor, la dedicación y el esfuerzo de quienes desempeñan este importante rol dentro del hogar.

En Panamá, la celebración se realiza cada año el tercer domingo de junio, por lo que en 2026 tendrá lugar el próximo 21 de junio. Durante esta jornada, es tradición que hijos y familiares expresen su cariño a través de obsequios, reuniones y momentos especiales para homenajear a los padres.

La fecha fue establecida oficialmente mediante la Ley 31 de 1949, que fijó el tercer domingo de junio como el día destinado a honrar la figura paterna en el país. Sin embargo, actualmente existe una propuesta legislativa en la Asamblea Nacional que busca trasladar la celebración al 19 de marzo, fecha en que la Iglesia católica conmemora el Día de San José. A pesar de esta iniciativa, el cambio aún no ha sido aprobado, por lo que la fecha oficial continúa siendo el tercer domingo de junio.

Más allá de los regalos y festejos, el Día del Padre representa una oportunidad para agradecer el compromiso de aquellos hombres que trabajan día a día por el bienestar de sus hijos y familias, convirtiéndose en pilares fundamentales dentro de la sociedad.

Como cada año, comercios, restaurantes y diversos establecimientos preparan promociones y actividades especiales para celebrar una de las fechas más significativas del calendario familiar panameño.