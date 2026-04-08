Las 5 noticias que marcan el día | 8 de abril

Maersk responde y niega responsabilidad

El conflicto portuario escala. La empresa danesa Maersk rechazó las acusaciones de la Panama Ports Company (PPC), que la señala de haber incumplido contratos en medio de la disputa por el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La compañía asegura que no tiene responsabilidad en el caso y que defenderá su posición en arbitraje internacional, mientras PPC reclama daños que superan los 2 mil millones de dólares.

Este caso se da en un contexto de tensión geopolítica, con presiones internacionales sobre el control del Canal de Panamá.

Fuerte choque en la Asamblea

En el plano político local, el pleno de la Asamblea vivió un nuevo enfrentamiento durante el proceso de elección del defensor del pueblo.

El debate se tornó tenso, reflejando divisiones internas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Basura en San Miguelito sigue en el centro del debate

La crisis de recolección de basura en San Miguelito continúa generando controversia.

Sectores han solicitado declarar ilegal una resolución de la AAUD, argumentando que no resuelve el problema de fondo y mantiene a comunidades afectadas por la acumulación de desechos.

Delcy Rodríguez: “terminó el extremismo”

Desde Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el “extremismo” en el país ha llegado a su fin tras recientes acontecimientos políticos.

Sus declaraciones forman parte del discurso oficial que busca proyectar estabilidad tras meses de tensión.

Trump anuncia plan nuclear con Irán

En el escenario internacional, el expresidente Donald Trump anunció un supuesto plan con Irán para retirar material nuclear, tras lo que calificó como un cambio en el modelo productivo del país.

El anuncio genera dudas y reacciones, en medio de un panorama global sensible en materia de seguridad nuclear.