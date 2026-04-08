Explosión de carro cisterna cerca del puente de las Américas será investigada en un plazo de 30 días

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reveló al mediodía de este miércoles 8 de abril que se mantiene en curso una investigación científica para determinar las causas de la explosión e incendio de un carro cisterna este lunes 6 de abril en el sector de La Boca, bajo el puente de las Américas.

A través de su Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, la entidad explicó que el objetivo principal es esclarecer los hechos que derivaron en esta tragedia, que dejó como saldo una persona fallecida y generó un fuerte impacto en la opinión pública.