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Explosión de carro cisterna cerca del puente de las Américas será investigada en un plazo de 30 días

La explosión dejó un muerto y cuatro heridos.
La explosión dejó un muerto y cuatro heridos. | Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
  • 08/04/2026 12:49
De acuerdo con el reporte, el proceso investigativo es liderado por personal especializado, incluyendo la sección de hidrocarburos.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reveló al mediodía de este miércoles 8 de abril que se mantiene en curso una investigación científica para determinar las causas de la explosión e incendio de un carro cisterna este lunes 6 de abril en el sector de La Boca, bajo el puente de las Américas.

A través de su Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, la entidad explicó que el objetivo principal es esclarecer los hechos que derivaron en esta tragedia, que dejó como saldo una persona fallecida y generó un fuerte impacto en la opinión pública.

El teniente coronel del Cuerpo de Bomberos, Cirilo Castillo, señaló que las investigaciones están enfocadas en “buscar la verdad” sobre lo ocurrido, mediante análisis técnicos y científicos que permitan identificar con precisión el origen de la explosión y el posterior incendio de los vehículos cisterna.

De acuerdo con el reporte, el proceso investigativo es liderado por personal especializado, incluyendo la sección de hidrocarburos y la unidad de investigación conocida como “707”.

Las autoridades estiman que este tipo de investigaciones no debería extenderse más allá de 30 días, periodo en el que se espera contar con conclusiones preliminares sobre las causas del siniestro.

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