Explosión de carro cisterna cerca del puente de las Américas será investigada en un plazo de 30 días

<a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">El Cuerpo de Bomberos de Panamá </a>reveló al mediodía de este miércoles 8 de abril que se mantiene en curso una investigación científica para determinar las causas de la explosión e incendio de un carro cisterna este lunes 6 de abril en el sector de La Boca, bajo el puente de las Américas.<b>A través de su Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos</b>, la entidad explicó que el objetivo principal es esclarecer los hechos que derivaron en esta tragedia, que dejó como saldo una persona fallecida y generó un fuerte impacto en la opinión pública.