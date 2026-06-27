Las 5 noticias que marcan la tarde de hoy 27 de junio

Estas son las cinco noticias que marcan la jornada en Panamá, desde la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y los avisos del MEF sobre el CEPANIM, hasta la ayuda humanitaria a Venezuela y el futuro de Cristian Martínez tras el Mundial.

Marcha del Orgullo LGBTIQ+ recorre el Casco Antiguo bajo el lema “Todos somos Panamá”

Miles de personas participaron este sábado en la XXII Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. Bajo el lema “Todos somos Panamá”, la actividad reunió a miembros de la comunidad, familiares y aliados para promover la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

El recorrido culminó con presentaciones artísticas y mensajes a favor de los derechos humanos.

¿Perdió su cita del CEPANIM? Esto es lo que debe hacer

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró qué deben hacer los beneficiarios del CEPANIM que no pudieron asistir a la cita asignada para retirar su certificado.

La entidad informó que quienes perdieron su turno podrán gestionar una nueva fecha siguiendo el procedimiento establecido por la institución, por lo que pidió mantenerse atentos a los canales oficiales y no acudir sin una reprogramación.

Mulino destaca la solidaridad de Panamá con Venezuela

El presidente José Raúl Mulino resaltó la respuesta solidaria de Panamá con el pueblo venezolano tras el terremoto que afectó al país sudamericano.

El mandatario señaló que continúan las gestiones para el envío de ayuda humanitaria, incluyendo insumos y equipos de asistencia, como parte del respaldo ofrecido por el Gobierno panameño a las labores de emergencia.

Cristian Martínez seguirá en Israel: Ironi Kiryat Shmona toma una decisión

Tras su participación en el Mundial 2026 con Panamá, el Ironi Kiryat Shmona decidió que Cristian Martínez continuará formando parte del club israelí y descartó cualquier negociación para vender al mediocampista.

La directiva considera que el panameño es una pieza importante para el proyecto deportivo de la próxima temporada, por lo que cerró la puerta a posibles ofertas.