Las 7 claves de Panamá y el mundo | 27 de enero

Este martes 27 de enero, la agenda informativa nacional estará marcada por hechos de alta relevancia que mantienen la atención del país.

-El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) tras ser aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

-Nueva delegación de diputados viajará a Taiwán el próximo sábado 31 de enero y tiene previsto retornar al país el 7 de febrero, como parte de una gira oficial.

-La Asamblea Nacional aprobó una resolución que autoriza a 12 diputados y diputadas a ejercer la profesión de abogado mientras mantienen su curul.

-Este martes se desarrolla el octavo día de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, donde continúan las declaraciones de testigos. El proceso judicial está previsto para concluir el próximo 13 de febrero.

-El dirigente político y empresario Willie Bermúdez anunció este lunes su renuncia al Partido Panameñista, decisión que hizo pública en redes sociales y formalizó mediante una carta a la organización política.

-Honduras inicia un nuevo período presidencial con la toma de posesión del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, quien gobernará hasta 2030.

-El cantante puertorriqueño Myke Towers se sumó al relanzamiento del Taco Tuesday en América Latina, el Caribe y España, una iniciativa que busca rescatar este día como un ritual cultural para el público joven.