Las 7 claves de Panamá y el mundo | 27 de enero

Este martes 27 de enero, la agenda informativa nacional estará marcada por hechos de alta relevancia que mantienen la atención del país.-<b>El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo,</b> fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) tras ser aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción.-<b>Nueva delegación de diputados viajará a Taiwán</b> el próximo sábado 31 de enero y tiene previsto retornar al país el 7 de febrero, como parte de una gira oficial.-La <b>Asamblea Nacional </b>aprobó una resolución que autoriza a 12 diputados y diputadas a ejercer la profesión de abogado mientras mantienen su curul. -Este martes se desarrolla el octavo día de la audiencia ordinaria del <b>caso Odebrecht,</b> donde continúan las declaraciones de testigos. El proceso judicial está previsto para concluir el próximo 13 de febrero.-El dirigente político y empresario <b>Willie Bermúdez </b>anunció este lunes su renuncia al Partido Panameñista, decisión que hizo pública en redes sociales y formalizó mediante una carta a la organización política.-Honduras inicia un nuevo período presidencial con la toma de posesión del conservador <b>Nasry ‘Tito’ Asfura,</b> quien gobernará hasta 2030.-El cantante puertorriqueño <b>Myke Towers</b> se sumó al relanzamiento del Taco Tuesday en América Latina, el Caribe y España, una iniciativa que busca rescatar este día como un ritual cultural para el público joven.