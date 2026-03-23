Las claves del día en Panamá y el mundo | 23 de marzo

Dino Mon responde por su viaje a Brasil en medio de cuestionamientos

El director de la CSS, Dino Mon, salió al paso de las críticas tras la difusión de imágenes de su viaje a Brasil. El funcionario aseguró que se trata de un asunto personal y que “su vida privada no tiene que ver con fondos públicos”.

Las declaraciones surgen luego de cuestionamientos en redes sociales sobre el uso de recursos y la pertinencia del viaje, en un contexto donde la gestión pública está bajo constante escrutinio.

Licitación de basura bajo sospecha por posible perjuicio millonario

La licitación del servicio de recolección de basura vuelve a estar en el centro de la polémica. El proceso está siendo cuestionado por un posible perjuicio económico millonario para el Estado.

En el foco está la estación de transferencia de Paso Blanco, cuya operación impacta directamente los costos del servicio. También se señalan posibles incumplimientos técnicos y financieros en algunas propuestas.

Ampliación del Corredor Sur: inversión de $300 millones

El Gobierno avanza en uno de los proyectos viales más ambiciosos: la ampliación del Corredor Sur, que se extenderá hasta Tocumen.

La obra tendría un costo aproximado de 300 millones de dólares y busca mejorar la movilidad hacia el aeropuerto y zonas aledañas, en medio del crecimiento urbano del este de la ciudad.

Tribunal avala cambios urbanísticos en San Francisco

Una decisión clave en materia de desarrollo urbano: un tribunal revocó un amparo y avaló los cambios al ordenamiento territorial en San Francisco.

Esto permite avanzar con nuevas regulaciones que podrían impactar directamente en proyectos inmobiliarios y en la densidad urbana del área.

Boda del embajador Cabrera destaca en la agenda social

En el plano social, llamó la atención la boda del embajador Cabrera con Andrea Altamirano-Duque, celebrada en la residencia diplomática en La Cresta.

El evento reunió a figuras destacadas y se posiciona como uno de los acontecimientos sociales más comentados del fin de semana.