Licitación de basura en Panamá bajo la lupa por posible perjuicio millonario

El proceso de licitación para la recolección de residuos en el distrito de Panamá se encuentra bajo fuerte escrutinio, en medio de denuncias por irregularidades, diferencias millonarias en costos y un debate sobre el modelo económico que rige el sistema.

En el centro de la controversia está la estación de transferencia de Paso Blanco, operada por Pronto Aseo, cuyo uso impacta directamente el costo del servicio. Según el análisis del renglón 3, si se adjudica al Consorcio Istmo Green Panamá, se eliminaría el uso de esta estación, reduciendo costos. En cambio, si gana el Consorcio Aseo del Este, vinculado a Pronto Aseo, o el renglón queda desierto, se mantendría el esquema actual.

Aunque la propuesta de Aseo del Este parece más baja, al incluir el costo de la estación, estimado en $44.5 millones, el contrato superaría los $81 millones, frente a los $41.8 millones de Istmo Green. La diferencia, de más de $39 millones, podría representar un perjuicio para el Estado.

El proceso también ha sido cuestionado por incumplimientos técnicos y financieros en propuestas, así como por múltiples irregularidades administrativas señaladas por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Actualmente, un nuevo comité evaluador deberá revisar el caso, en una decisión que marcará el futuro del manejo de residuos en la capital.