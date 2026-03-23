Licitación de basura en Panamá bajo la lupa por posible perjuicio millonario

El proceso de licitación <b>para la recolección de residuos en el distrito de Panamá </b>se encuentra bajo fuerte escrutinio, en medio de denuncias por<b> irregularidades, diferencias millonarias en costos y un debate sobre el modelo económico</b> que rige el sistema.En el centro de la controversia está la <b>estación de transferencia de Paso Blanco</b>, operada por Pronto Aseo, cuyo uso impacta directamente el costo del servicio. <b>Según el análisis del renglón 3, si se adjudica al Consorcio Istmo Green Panamá, se eliminaría el uso de esta estación</b>, reduciendo costos. En cambio, si gana el Consorcio Aseo del Este, vinculado a Pronto Aseo, o el renglón queda desierto, se mantendría el esquema actual.Aunque la propuesta de Aseo del Este parece más baja, al incluir el costo de la estación, estimado en <b>$44.5 millones</b>, el contrato superaría los <b>$81 millones</b>, frente a los <b>$41.8 millones de Istmo Green</b>. La diferencia, de más de <b>$39 millones</b>, podría representar un perjuicio para el Estado.El proceso también ha sido <b>cuestionado por incumplimientos técnicos y financieros en propuestas</b>, así como por múltiples irregularidades administrativas señaladas por la <b>Dirección General de Contrataciones Públicas</b>. Actualmente, un nuevo comité evaluador deberá revisar el caso, en una decisión que marcará el futuro del manejo de residuos en la capital.