Salud mental de Donald Trump desata alarma tras polémicas y contradicciones públicas

Las valoraciones públicas de especialistas han generado controversia. La llamada 'Regla Goldwater', establecida por la <b>Asociación Psiquiátrica Estadounidense</b>, prohíbe <b>emitir diagnósticos sobre figuras públicas sin evaluación directa</b>.No obstante, algunos expertos argumentan que el volumen de información disponible sobre <b>Trump </b>permite analizar patrones de comportamiento sin necesidad de una consulta clínica.<b>Gartner</b>, quien lidera la organización <b>Duty to Warn</b>, defiende que existe una 'obligación moral' de alertar cuando un líder representa un riesgo potencial para la sociedad.