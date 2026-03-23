Trump anuncia posible ‘resolución completa’ de las hostilidades con Irán y frena ataque en Medio Oriente

Un giro inesperado en la escalada del conflicto en <b>Medio Oriente</b> sacudió este lunes el tablero geopolítico. El <b>presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, aseguró que ha iniciado conversaciones con <b>Irán </b>para <b>lograr una 'resolución completa' de las hostilidades</b>, lo que lo llevó a suspender un inminente ataque contra infraestructuras energéticas iraníes.El anuncio contrasta con su postura apenas horas antes. Durante el fin de semana, <b>Trump </b>había lanzado un ultimátum de 48 horas para que Irán reabriera el estratégico <b>estrecho de Ormuz</b>, advirtiendo que, de no hacerlo, ordenaría la destrucción de centrales eléctricas en ese país.Ahora, el mandatario afirma que los intercambios han sido 'muy buenos y productivos', en lo que constituye su mensaje más conciliador desde el inicio de la llamada <b>Operación Furia Épica</b>.