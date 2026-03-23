Trump anuncia posible ‘resolución completa’ de las hostilidades con Irán y frena ataque en Medio Oriente

Un giro inesperado en la escalada del conflicto en Medio Oriente sacudió este lunes el tablero geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ha iniciado conversaciones con Irán para lograr una “resolución completa” de las hostilidades, lo que lo llevó a suspender un inminente ataque contra infraestructuras energéticas iraníes. El anuncio contrasta con su postura apenas horas antes. Durante el fin de semana, Trump había lanzado un ultimátum de 48 horas para que Irán reabriera el estratégico estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no hacerlo, ordenaría la destrucción de centrales eléctricas en ese país. Ahora, el mandatario afirma que los intercambios han sido “muy buenos y productivos”, en lo que constituye su mensaje más conciliador desde el inicio de la llamada Operación Furia Épica.

Impacto inmediato en petróleo y mercados

El cambio de tono tuvo efectos directos en la economía global. Los precios del petróleo registraron una caída abrupta del 13%, situándose en torno a los 96 dólares por barril, mientras que las bolsas internacionales repuntaron tras una apertura en negativo. El estrecho de Ormuz —por donde transita una parte crucial del suministro energético mundial— se mantiene como uno de los puntos más sensibles del conflicto, lo que explica la rápida reacción de los mercados ante cualquier señal de distensión.

Irán niega contactos y crece la incertidumbre

Desde Teherán, la versión oficial contradice el anuncio de Washington. La agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, citó a una fuente que negó cualquier tipo de comunicación, directa o indirecta, con Trump. Según esa versión, el retroceso estadounidense habría ocurrido tras advertencias iraníes sobre posibles ataques a instalaciones energéticas en la región. Mientras tanto, dentro del país persa, el ambiente es de incertidumbre. A pesar de las restricciones de internet impuestas por el gobierno, ciudadanos han logrado comunicarse con medios internacionales. Un joven en Teherán advirtió que el desenlace del conflicto será “muy costoso” para la población, independientemente del rumbo político del país. Otra residente expresó frustración ante la volatilidad de los acontecimientos: “Todo es impredecible, no sabemos qué va a pasar”.

Interrogantes sobre el alcance del diálogo

El anuncio de Trump abre más preguntas que respuestas. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la naturaleza de las conversaciones ni los temas abordados. Analistas consideran varias posibilidades: desde el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles balísticos, hasta un eventual cese de hostilidades, opción que el propio Trump ha minimizado públicamente. Otra hipótesis apunta al control del estrecho de Ormuz, aunque expertos consideran improbable que Irán ceda en ese punto, dado su valor estratégico en el conflicto.

Expectativa global