Irán amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus instalaciones energéticas

Las tensiones en Medio Oriente escalaron este domingo 22 de marzo luego de que Irán advirtiera que cerrará completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos ataca sus centrales eléctricas, en respuesta al ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump.

La advertencia fue emitida por altos mandos militares iraníes, quienes señalaron que cualquier ofensiva contra su infraestructura energética desencadenará una respuesta inmediata y contundente.

Entre las medidas, destacan el cierre total de esta vía marítima clave y ataques a instalaciones energéticas de la región.

”El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas sean reconstruidas”, afirmó un portavoz militar iraní, al tiempo que aseguró que las fuerzas del país están listas para actuar.

El pronunciamiento se produce luego de que Trump diera un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el paso marítimo, advirtiendo que, de no hacerlo, ordenaría ataques contra sus plantas eléctricas.

Además del posible cierre del estrecho, Irán advirtió que podría lanzar ofensivas contra infraestructuras energéticas y tecnológicas en países aliados de Estados Unidos, así como contra empresas con participación estadounidense en la región.

Mientras tanto, el conflicto en la región continúa intensificándose, con nuevos enfrentamientos y operaciones militares que elevan el riesgo de una expansión mayor de la guerra en Medio Oriente.