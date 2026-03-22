Irán amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz si EE.UU. ataca sus instalaciones energéticas

Las tensiones en Medio Oriente escalaron este domingo 22 de marzo luego de que<b> Irán advirtiera que cerrará completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos ataca sus centrales eléctricas,</b> en respuesta al ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump.La advertencia fue emitida por altos mandos militares iraníes, quienes señalaron que cualquier ofensiva contra su infraestructura energética desencadenará una respuesta inmediata y contundente.Entre las medidas, destacan el cierre total de esta vía marítima clave y ataques a instalaciones energéticas de la región.<i>'El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas sean reconstruidas'</i>, afirmó un portavoz militar iraní, al tiempo que aseguró que las fuerzas del país están listas para actuar.El pronunciamiento se produce luego de que <b>Trump diera un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el paso marítimo</b>, advirtiendo que, de no hacerlo, ordenaría ataques contra sus plantas eléctricas.Además del posible cierre del estrecho, Irán advirtió que podría lanzar ofensivas contra infraestructuras energéticas y tecnológicas en países aliados de Estados Unidos, así como contra empresas con participación estadounidense en la región. Mientras tanto, el conflicto en la región continúa intensificándose, con nuevos enfrentamientos y operaciones militares que elevan el riesgo de una expansión mayor de la guerra en Medio Oriente.