Las entrañas del Nicolás Solano: el ‘matadero’ del oeste

El hospital regional de La Chorrera Dr. Nicolás A. Solano abrió sus puertas en el año 2000, durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso, con el objetivo de atender a 300.000 habitantes de Panamá Oeste. Hoy, un cuarto de siglo después, recibe a más de 700.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).En sus pasillos se mezclan vendedores de lotería en la entrada, paredes con la pintura descascarada, ventanas abiertas porque no hay aire acondicionado, y un ala de urgencias que apenas cuenta con tres consultorios para los casi 5.000 pacientes que recibe mensualmente.De acuerdo con la Contraloría General, en 2023 el hospital contaba con 295 camas y 108 médicos. Atiende especialidades como anestesiología, cardiología, ortopedia, oncología y gineco-obstetricia, pero muchos de sus especialistas no permanecen en la institución por mucho tiempo, según contó el director médico regional de Panamá Oeste, Jorge Melo. El resultado es predecible: los pacientes en estado crítico deben ser trasladados a la capital, y muchos mueren en el camino o presentan dificultades letales al llegar ahí.