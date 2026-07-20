Las noticias del día: acuerdos, lluvias, fútbol y política marcaron la jornada

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 20 de julio por anuncios diplomáticos, afectaciones climáticas, acontecimientos deportivos y movimientos políticos tanto a nivel nacional como internacional.

Panamá y China avanzan en acuerdos sobre transporte marítimo

Panamá y China alcanzaron importantes consensos relacionados con la detención de buques y sostuvieron conversaciones en Pekín sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo. Las reuniones se realizaron entre el 16 y 17 de julio, según informó este lunes la Cancillería panameña.

Lluvias provocan afectaciones en Bocas del Toro

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene monitoreo en la provincia de Bocas del Toro tras las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes. Las autoridades reportaron afectaciones en los corregimientos de Valle Riko y Nance Riko, con daños en cultivos y comunidades con acceso limitado debido a deslizamientos de tierra.

España celebra su segundo Mundial de fútbol

La selección española regresó este lunes a Madrid para continuar las celebraciones por la conquista de su segundo título mundial. La Roja se coronó campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final disputada en Estados Unidos.

Asamblea Nacional define composición de comisiones permanentes

Los líderes de las diferentes bancadas legislativas se reunieron este lunes para avanzar en la definición de la composición de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, uno de los principales temas de la agenda parlamentaria.

Estados Unidos anuncia avances hacia una transición en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los primeros pasos hacia una transición democrática en Venezuela comenzarán a principios de agosto, como parte de las gestiones realizadas entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional electa en 2015.

Rubio indicó que el proceso contempla la creación de un espacio para la reconciliación nacional y la aplicación de medidas dirigidas a impulsar una transición política en el país sudamericano.