Las Tablas arranca con fuerza: Calle Arriba corona a Ana Carrizo y Calle Abajo a Astrid Carolina

Las Tablas ya tiene soberanas y con ellas inicia oficialmente el Carnaval 2026.

Calle Arriba de Las Tablas coronó a Ana Isabel como su reina 2026, mientras que Calle Abajo de Las Tablas proclamó a Astrid Carolina en una ceremonia que se extendió pasada las 2:00 de la madrugada, dejando claro que la rivalidad tableña ya comenzó.

Con ambas coronaciones, las tunas se preparan ahora para el primer gran enfrentamiento: el sábado de Carnaval, cuando arranquen los culecos y se mida como cada año la fuerza de cada tuna.

Ana Isabel impone el dorado absoluto con “AURUM REX”

La reina de Calle Arriba de Las Tablas 2026, Ana Isabel impactó con el vestido “AURUM REX”, una propuesta inspirada en el fulgor eterno del sol y concebida como una declaración de poder.

La silueta imperial, completamente cubierta de cristales, proyectaba destellos que emergían desde el centro del diseño, como si irradiara luz propia. Broches solares en orfebrería marcaron la estructura del traje, mientras un polisón monumental evocó un eclipse dorado en expansión. Tonos champaña, ocre y oro se fusionaron en una composición barroca que convirtió la alta costura en un manifiesto de grandeza.

Astrid Carolina y una coronación que abrió debate

En Calle Abajo de Las Tablas, la coronación de Astrid Carolina se vivió entrada la madrugada, en medio de una puesta en escena cargada de lujo. Sus damas llegaron en carros alegóricos individuales, aportando dramatismo y espectáculo antes del acto central.

El vestido de la soberana destacó por su estructura ceñida, completamente bordada en cristales tornasol que reflejaban la luz con intensidad.

El escote profundo y las aplicaciones tridimensionales en los hombros aportaron volumen, mientras mangas y extensiones laterales con flecos de pedrería añadieron movimiento. Una amplia capa estructurada reforzó la imagen de majestuosidad, complementada con una corona de gran tamaño y joyería llamativa.

Sin embargo, pese al despliegue de brillo y lujo, el diseño no fue del agrado de parte de la tuna de Calle Abajo, donde algunos seguidores manifestaron que esperaban una propuesta más impactante y contundente para la noche de coronación.

La expectativa era alta y el resultado generó comentarios divididos entre quienes aplaudieron la elegancia del diseño y quienes consideraron que podía ofrecer más fuerza visual.

Con las nuevas reinas oficialmente en el trono, el Carnaval 2026 entra en su fase más intensa para este primer día de culecos: sábado de carnaval.