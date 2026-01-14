Lazarus: ‘Panamá debería exigir a China firmar el Tratado de Neutralidad’

Lazarus también comentó sobre la decisión de Estados Unidos de retirar visas a personas que considere están relacionadas con el partido popular chino.'Yo creo que encuesta tras encuesta, el panameño promedio dice que la corrupción es un gran problema. Y hemos visto también que a veces las empresas chinas están exacerbando esta corrupción. Están pagando sobornos. Entonces sí, yo creo que el gobierno estadounidense debería poner consecuencias para oficiales locales que quizás están recibiendo beneficios y sobornos de parte de la República Popular China. Y yo creo que esto favorece a los panameños también porque aumentaría, en teoría, la transparencia y eso evitaría que más oficiales panameños aceptaran sobornos de parte de China', respondió el analista internacional.Sin embargo, también reconoció que existe un lado negativo, relatando como miembros de la comunidad china en Panamá le han relatado cómo les han quitado la visa sin explicación. 'Esta política tiene que ser aplicada en una manera transparente', enfatizó, aunque reconoció que la embajada tiene una política de no comentar específicamente el por qué la visa de una persona fue cancelada. 'Pero quizás se puede tener un poquito más de transparencia. Si hay evidencia de que esta persona ha recibido sobornos, hay que decirlo. Y eso también es justamente por qué el periodismo es tan importante, porque quizás pueden encontrar la evidencia'.