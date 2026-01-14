Lazarus: ‘Panamá debería exigir a China firmar el Tratado de Neutralidad’

Leland Lazarus es, en sus propias palabras, “un gringo normal, nacido y crecido en Nueva York pero con raíces panameñas”. De padre colonense y madre oriunda de Paraíso, en la entonces Zona del Canal, Lazarus está familiarizado con el país. Pero aún más, está familiarizado con China. Es fundador y director ejecutivo de Lazarus Consulting, una firma de análisis de riesgos geopolíticos enfocada en las acciones de China en América Latina y el Caribe. Entre 2021 y 2022 fue asistente especial para comandantes de alto rango del Comando Sur de Estados Unidos, ha sido oficial del Servicio Exterior del Departamento de Estado, miembro del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China y exdirector asociado de Seguridad Nacional en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon de Florida International University. Este miércoles 14 de enero, Lazarus se presentó en Panamá en una mesa de diálogo con periodistas nacionales para discutir sobre las relaciones entre China y Panamá. La Estrella de Panamá participó en la discusión y cuestionó al experto sobre temas como la presencia china en los puertos, soberanía nacional y el lugar de Panamá en la visión geopolítica estadounidense durante la era Trump. “China es ahora el segundo socio económico más importante para el país. Es uno de los usuarios más importantes para el Canal de Panamá. Los jóvenes me estaban contando de cómo se usa TikTok, se compran productos muy baratos de Temu y Shein. Todo eso es muy bueno para Panamá, opciones de diversificación en sus socios económicos”, reconoció Lazarus. “Lo que me preocupa mucho es que hay muchas instancias en que lo que ofrecen los chinos es como un caballo de Troya. Específicamente en perjudicar la soberanía panameña y también exacerbar lo que es la corrupción que ya está arraigada en la sociedad y en el país. Por ejemplo, alrededor de la soberanía, el Canal”, advirtió.

Trump, el Canal y los puertos

El presidente estadounidense Donald Trump arrancó los primeros meses de su mandato con declaraciones incendiarias afirmando que China controlaba el Canal de Panamá y afirmando que iba a retomar el control de la vía. Los puntos en conflicto se concentraban específicamente en la empresa CK Hutchison, que opera los puertos de Cristóbal y Balboa en el Atlántico y Pacífico panameño a través de su subsidiaria Panama Ports. Al poco tiempo de las declaraciones del mandatario norteamericano, el contralor panameño, Anel Flores, anunció una auditoría a la empresa. Meses después, un día antes de la visita a Panamá del secretario de Defensa (ahora renombrado secretario de Guerra) estadounidense Pete Hegseth, Flores detalló la lesión patrimonial millonaria al Estado panameño. “Yo veo que Panamá se ha manejado muy bien y ha manejado bien a los chinos con la auditoría que ha realizado contra el subsidiario de CK Hutchison, Panama Ports. Porque había supuestamente irregularidades sobre la manera en que estaba operando el puerto de Cristóbal y Balboa”, destacó Lazarus al ser interrogado sobre el equilibrio diplomático que maneja Panamá entre ambas potencias mundiales. CK Hutchison es una empresa de origen hongkonés, que tiene presencia en varios países alrededor del mundo, incluyendo algunos de los puertos más importantes de Reino Unido y Egipto. “Hay muchos cambios que han pasado desde 1997”, advirtió el experto. “Uno es que en 2019 el gobierno chino ha aprobado esta ley, una nueva ley de seguridad nacional, que básicamente ha quitado toda la independencia de Hong Kong y las empresas, las compañías que operan dentro del territorio hongkonés. CK Hutchinson antes tenía alguna independencia, pero no estamos seguros que todavía goza de esta independencia hoy en día”, apuntó. “La ley dentro de China obliga a cualquier empresa, ya sea un CK Hutchinson, que es supuestamente privada, o un Cosco, que es aún más amenazante porque es una empresa estatal con vínculos directos al Estado chino. Es una gran preocupación”, acotó Lazarus. Explicó que la ley china obliga a las empresas a acatar los dictámenes del Partido Comunista. Considera que “relacionarse con una empresa occidental no es lo mismo que relacionarse con una empresa china porque ellos están jugando con diferentes reglas, es como un partido amañado”. En estos momentos, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está en proceso de concesionar dos puertos, Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico. El administrador Ricaurte Vásquez ha confirmado que múltiples empresas han demostrado interés, entre ellas la estatal china Cosco Shipping. Entre los puntos clave que el experto considera deben ser abordados por Panamá sobre su relación con China está lograr la adhesión de China al Tratado de Neutralidad del Canal. “Yo veo muy curioso que el gobierno chino no ha firmado este Tratado de Neutralidad. Hay que preguntarse por qué. Quizás los chinos piensan que ahora que Taiwán es signatario de este tratado, que China no puede firmarlo. Pero hay otros ejemplos alrededor del mundo de tratados que tienen tanto China como Taiwán como signatarios. Creo que el gobierno panameño debería exigir aún más al gobierno chino firmar ese tratado”, enfatizó.

Taiwán

Otro punto clave es la relación con Taiwán. Luego de la ruptura de relaciones con Taiwán en junio de 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, la presencia comercial taiwanesa se redujo significativamente. Varios países que rompieron relaciones con Taiwán han mantenido una oficina comercial activa. Pero este no ha sido el caso en Panamá. “Cuando Panamá tenía relaciones con Taiwán, China continental tenía una oficina comercial, ¿verdad?”, recordó Lazarus. “Entonces, ¿por qué ahora que Panamá es aliado con China continental, Taiwán no puede tener ninguna oficina comercial, no puede invertir? Panamá como un país soberano puede hacer negocios con cualquier país y entidad, incluso Taiwán”, afirmó. Históricamente la lucha por la soberanía panameña no ha sido enfrentándose a China, sino a Estados Unidos. La antigua política de “hablar suavemente y cargar un palo grande” predicada por Teodoro Roosevelt se ha transformado en declaraciones frontales y acciones unilaterales por parte de Estados Unidos. “Yo no soy parte del gobierno estadounidense, puedo decir lo que me da la gana, puedo criticarlo y puedo decir que hay mucho de cargar el palo grande, pero no hay mucho de hablar y caminar suavemente”, reconoció Lazarus. Sin embargo, reiteró que el fondo de las preocupaciones expresadas por los norteamericanos sigue siendo legítimo. “Creo que la manera en que el gobierno está criticando o amenazando a otros países, quizás no es la manera adecuada para lidiar con ese problema. Pero sí es un problema”. Sobre Taiwán una de las grandes interrogantes es cuál sería la respuesta estadounidense ante una invasión militar china a la isla. “El presidente Trump no ha dicho nada al respecto. Yo sé que el presidente Biden en su momento ha reiterado una y otra vez que sería un redline (una línea que no se puede cruzar) para los Estados Unidos. No sabemos, nadie sabe, esa cabeza... inusual del presidente Trump que haría. Pero hace unas semanas el gobierno estadounidense aprobó un paquete de apoyo a Taiwán de 11.000 millones de dólares. Creo que fue históricamente el paquete de apoyo más grande en toda la historia, que incluye armas de defensa para Taiwán. Creo que es una buena señal de que los Estados Unidos todavía están apoyando a Taiwán”, concluyó.

Visas

Lazarus también comentó sobre la decisión de Estados Unidos de retirar visas a personas que considere están relacionadas con el partido popular chino. “Yo creo que encuesta tras encuesta, el panameño promedio dice que la corrupción es un gran problema. Y hemos visto también que a veces las empresas chinas están exacerbando esta corrupción. Están pagando sobornos. Entonces sí, yo creo que el gobierno estadounidense debería poner consecuencias para oficiales locales que quizás están recibiendo beneficios y sobornos de parte de la República Popular China. Y yo creo que esto favorece a los panameños también porque aumentaría, en teoría, la transparencia y eso evitaría que más oficiales panameños aceptaran sobornos de parte de China”, respondió el analista internacional. Sin embargo, también reconoció que existe un lado negativo, relatando como miembros de la comunidad china en Panamá le han relatado cómo les han quitado la visa sin explicación. “Esta política tiene que ser aplicada en una manera transparente”, enfatizó, aunque reconoció que la embajada tiene una política de no comentar específicamente el por qué la visa de una persona fue cancelada. “Pero quizás se puede tener un poquito más de transparencia. Si hay evidencia de que esta persona ha recibido sobornos, hay que decirlo. Y eso también es justamente por qué el periodismo es tan importante, porque quizás pueden encontrar la evidencia”.